کشته و زخمی شدن ۹ تن از فرماندهان نیروهای تحت حمایت سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اختصاصی شبکه المسیره یمن، ۴ تن از فرماندهان این نیروها در منطقه «کهبوب» در بابالمندب کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدهاند.
منابع یاد شده افزودند که در میان کشته شدگان، یک فرمانده گردان و دو فرمانده گروهان حضور دارند.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که در میان مجروحان، رئیس ستادِ بهاصطلاح «تیپ چهارم»، رئیس ستاد «لشکر یکم» و رئیس ستاد «گردان دوم» از نیروهای تحت حمایت سعودی قرار دارند.
نیروهای مسلح یمن با این حملات، همچنان خسارات سنگینی به دشمن سعودی و مزدورانش وارد میکنند؛ خساراتی که با هدف قرار دادن فرماندهان ارشد، به فروپاشی بیشتر در صفوف نیروهای تحت حمایت سعودی منجر میشود.
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