  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۳

کشته و زخمی شدن ۹ تن از فرماندهان نیروهای تحت حمایت سعودی

کشته و زخمی شدن ۹ تن از فرماندهان نیروهای تحت حمایت سعودی

تعدادی از فرماندهان نیروهای وابسته به دشمن سعودی امروز در جریان عملیات‌ ویژه نیروهای مسلح یمن در منطقه «باب‌المندب» کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اختصاصی شبکه المسیره یمن، ۴ تن از فرماندهان این نیروها در منطقه «کهبوب» در باب‌المندب کشته و ۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

منابع یاد شده افزودند که در میان کشته‌ شدگان، یک فرمانده گردان و دو فرمانده گروهان حضور دارند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که در میان مجروحان، رئیس ستادِ به‌اصطلاح «تیپ چهارم»، رئیس ستاد «لشکر یکم» و رئیس ستاد «گردان دوم» از نیروهای تحت حمایت سعودی قرار دارند.

نیروهای مسلح یمن با این حملات، همچنان خسارات سنگینی به دشمن سعودی و مزدورانش وارد می‌کنند؛ خساراتی که با هدف قرار دادن فرماندهان ارشد، به فروپاشی بیشتر در صفوف نیروهای تحت حمایت سعودی منجر می‌شود.

کد مطلب 6946328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها