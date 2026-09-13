کشته و زخمی شدن ۹ تن از فرماندهان نیروهای تحت حمایت سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اختصاصی شبکه المسیره یمن، ۴ تن از فرماندهان این نیروها در منطقه «کهبوب» در باب‌المندب کشته و ۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

منابع یاد شده افزودند که در میان کشته‌ شدگان، یک فرمانده گردان و دو فرمانده گروهان حضور دارند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که در میان مجروحان، رئیس ستادِ به‌اصطلاح «تیپ چهارم»، رئیس ستاد «لشکر یکم» و رئیس ستاد «گردان دوم» از نیروهای تحت حمایت سعودی قرار دارند.

نیروهای مسلح یمن با این حملات، همچنان خسارات سنگینی به دشمن سعودی و مزدورانش وارد می‌کنند؛ خساراتی که با هدف قرار دادن فرماندهان ارشد، به فروپاشی بیشتر در صفوف نیروهای تحت حمایت سعودی منجر می‌شود.