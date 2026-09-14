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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۰

حمایت مردم تونس از محور مقاومت و پیروزی نیروهای یمنی

حمایت مردم تونس از محور مقاومت و پیروزی نیروهای یمنی

فعالان تونسی با برگزاری یک راهپیمایی حمایت خود را از یمنی ها اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فعالان تونسی روز گذشته با برگزاری یک راهپیمایی در پایتخت این کشور بنا به دعوت شبکه مبارزه با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، حمایت خود را از دستاوردهای نظامی نیروهای یمنی اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این راهپیمایی تاکید کردند که جهان این روزها شاهد یک پیروزی راهبردی استثنائی توسط ملت یمن در برابر تجاوز و محاصره است.

آنها همچنین پرچم های یمن، ایران، فلسطین و حزب الله را به دست داشته و در حمایت از محور مقاومت شعار دادند.

لازم به ذکر است که روز جمعه در سایه پیشروی های برق آسای نیروهای یمنی، کنترل تنگه باب المندب، جزیره میون تا منطقه ذوباب به دست این نیروها افتاد.

کد مطلب 6946406

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