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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۲۶

نگرانی رژیم صهیونیستی از پیشروی برق آسای یمنی‌ها

نگرانی رژیم صهیونیستی از پیشروی برق آسای یمنی‌ها

محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی ترس و نگرانی خود را نسبت به پیشروی های برق آسای نیروهای یمنی در داخل این کشور ابراز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت صهیونیستی والا گزارش داد که نزدیک شدن نیروهای انصارالله یمن به تنگه باب المندب مسافت مقابل موشک ها و پهپادهای آنها را کاهش داده و قدرت نیروهای یمنی برای تأثیرگذاری بر حرکت کشتی ها در این گذرگاه مهم را افزایش می دهد.

در این گزارش آمده است که با این روند هزینه بیمه کشتی ها افزایش پیدا می کند و برخی از آنها مسیر خود را به سمت دماغه امید نیک تغییر می دهند.

روزنامه معاریو نیز در این خصوص نوشت که به دنبال تحولات یمن، انتقاداتی در محافل امنیتی رژیم صهیونیستی مبنی بر فروپاشی قدرت بازدارندگی به وجود آمده است. همچنین سؤالاتی درباره عدم اقدام منطقه ای برای توقف پیشروی های انصارالله مطرح شده است.

روز گذشته نیز روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که خطر این تحولات تنها به یمن محدود نمی‌شود؛ بلکه عربستان سعودی نیز اکنون در کانون پیامدهای این تنش قرار گرفته است. این وضعیت پس از حمله به خط لوله نفت «شرق-غرب» و تعطیلی آن، هم‌زمان با پیشروی انصارالله در ساحل یمن به سمت دریای سرخ، شدت یافته است.

کد مطلب 6946397

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
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      صهیونیست ها از نگرانی بمیرند.
    • اسماعیل IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      اسراییل وگاو شیرده از ترس بمیرند.

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