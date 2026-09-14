به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از باشگاه‌های برتر استان مازندران با حضور نایب‌رئیس کمیته ملی المپیک و مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و در جریان آن از مجموعه‌های برتر ورزشی استان در بخش‌های مختلف تقدیر به عمل آمد.

در بخش باشگاه‌های فرهنگ‌ساز، «رسانه ورزش مازندران» به عنوان مجموعه برتر معرفی شد و تندیس این بخش را دریافت کرد.

حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، حضور در مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، دیدار با سالمندان و مشارکت در برنامه‌های حمایتی از نیازمندان، بخشی از این فعالیت‌ها بوده است.

برگزاری دیدارهای خیریه فوتبال نیز از دیگر برنامه‌هایی است که با هدف استفاده از ظرفیت ورزش برای کمک به اقشار مختلف جامعه دنبال کرده است. این برنامه‌ها علاوه بر ایجاد فضای همدلی میان جامعه ورزش و مردم، بستری برای جمع‌آوری کمک و حمایت از افراد نیازمند فراهم کرده است.

بیش ۷۰۰ باشگاه ورزشی در مازندران فعال است.