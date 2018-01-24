سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان باشگاه برتر در حوزه ورزش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان، این سازمان در همایش تقدیر از باشگاه‌های برتر ورزشی کشور به عنوان باشگاه برتر در حوزه ورزش انتخاب شد.

این مراسم که در تهران و با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، نماینده سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان لوح تقدیر و تندیس ویژه را از وزیر ورزش و جوانان دریافت کرد.

در این حکم آمده است، تلاش و همت والای مدیریت و کارکنان آن باشگاه فرهنگی و ورزشی باعث کسب عنوان باشگاه برتر در زمینه ورزشی طی سال ۱۳۹۶ در سطح کشور شده است.

لذا بدین وسیله به پاس این تلاش و زحمات ارزنده از سرکار عالی، مدیر، مربیان و کارکنان شاغل در آن مجموعه تقدیر و تشکر می‌گردد.

گفتنی است وزارت ورزش در بررسی این موضوع سه بخش شامل توسعه زیرساختی، ورزش قهرمانی و ورزش همگانی را مد نظر قرار داد.

در همین راستا، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان، در بخش قهرمانی دارای تیم در سوپرلیگ بسکتبال کشور است. همچنین در بخش ورزش همگانی اقداماتی نظیر اجرای ورزش صبحگاهی، ورزش محلات و مسابقات محله ای را همه ساله در برنامه های خود گنجانده است. در بخش زیر ساخت هم این سازمان 20 مجموعه شامل سالن های ورزشی، سایت های رو باز، زمین های چمن و اماکن ورزش عمومی را تحت مدیریت خود دارد.