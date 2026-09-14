به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس تهران اعلام کرد: پرونده فقدان زنی روز ۲۹ آذرماه سال ۱۳۹۹ به اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. با وجود انجام تحقیقات گسترده، به دلیل نبود سرنخهای کافی، پرونده به نتیجه قطعی نرسید و برای سالها در شمار پروندههای مفتوح باقی ماند.
با آغاز بازنگری تخصصی پروندههای قدیمی از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی، این پرونده نیز از سال ۱۴۰۵ بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. کارآگاهان با استفاده از تجهیزات نوین کشف جرم، شیوههای تخصصی پلیسی و بررسی مجدد سرنخهای موجود، تحقیقات را از سر گرفتند.
در جریان بررسی دایره ارتباطات زن فقدانشده، رفتارهای مشکوک همسر موقت وی مورد توجه کارآگاهان قرار گرفت. بررسیهای اطلاعاتی نشان داد این فرد پیش از ناپدید شدن زن، با شخص دیگری آشنا شده و به او وعده ازدواج داده بود؛ موضوعی که احتمال وجود انگیزه برای قتل همسر موقت را تقویت کرد.
در ادامه، متهم با جمعآوری شواهد و قرائن کافی دستگیر و برای تحقیقات تخصصی در اختیار کارآگاهان قرار گرفت. وی ابتدا هرگونه دخالت در ناپدید شدن زن را انکار کرد، اما در نهایت در برابر مستندات پلیسی به قتل اعتراف کرد.
متهم در اعترافات خود مدعی شد مقتول را در منزل به قتل رسانده و سپس پیکر او را شبانه در باغچهای مقابل مغازه کلهپزی خود در شهرک ولیعصر دفن کرده است. به گفته متهم، او پس از دفن پیکر با گلکاری و کاشت یک درخت در محل، تلاش کرده بود آثار مربوط به محل دفن را پنهان کند.
پس از اعتراف متهم، صحنه جرم بازسازی و ابعاد مختلف پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و پرونده برای ادامه روند قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز با تأکید بر استمرار رسیدگی به پروندههای قدیمی اعلام کرد که تلاش کارآگاهان موجب شد این پرونده پس از سالها بار دیگر در مسیر کشف حقیقت قرار گیرد.
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