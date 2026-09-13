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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

زمین‌خواری ۴۲ میلیارد ریالی در بهاباد کشف شد

زمین‌خواری ۴۲ میلیارد ریالی در بهاباد کشف شد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از شناسایی و رفع تصرف ۷۰۰ مترمربع از اراضی دولتی به ارزش ۴۲ میلیارد ریال در شهرستان بهاباد و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری، اظهار کرد: گزارشی مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی دولتی و زمین‌خواری در شهرستان بهاباد، دریافت و موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام بررسی‌های لازم و با اخذ مجوز قضایی، فرد متهم به تصرف غیرقانونی اراضی دولتی را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهم ۷۰۰ مترمربع از اراضی دولتی در شهرستان بهاباد را به صورت غیرقانونی تصرف کرده است.

دلیری خاطرنشان کرد: این اراضی با نظر کارشناسان ۴۲ میلیارد ریال ارزش‌گذاری و رفع تصرف شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6945873

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    نظرات

    • زهرا IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      بسیار عالی
    • احمد IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت و خسته نباشید

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