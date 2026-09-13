به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری، اظهار کرد: گزارشی مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی دولتی و زمین‌خواری در شهرستان بهاباد، دریافت و موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام بررسی‌های لازم و با اخذ مجوز قضایی، فرد متهم به تصرف غیرقانونی اراضی دولتی را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهم ۷۰۰ مترمربع از اراضی دولتی در شهرستان بهاباد را به صورت غیرقانونی تصرف کرده است.

دلیری خاطرنشان کرد: این اراضی با نظر کارشناسان ۴۲ میلیارد ریال ارزش‌گذاری و رفع تصرف شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.