به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری، اظهار کرد: گزارشی مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی دولتی و زمینخواری در شهرستان بهاباد، دریافت و موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام بررسیهای لازم و با اخذ مجوز قضایی، فرد متهم به تصرف غیرقانونی اراضی دولتی را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: در بررسیهای انجام شده مشخص شد متهم ۷۰۰ مترمربع از اراضی دولتی در شهرستان بهاباد را به صورت غیرقانونی تصرف کرده است.
دلیری خاطرنشان کرد: این اراضی با نظر کارشناسان ۴۲ میلیارد ریال ارزشگذاری و رفع تصرف شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
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