کشف ۳۹۰ کیلوگرم شیشه از یک باند قاچاق مواد مخدر در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی استان البرز، در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران که در ستاد مواد مخدر البرز برگزار شد، اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از اقدامات اطلاعاتی و رصد یک باند قاچاق، موفق به شناسایی اعضای این باند و مسیر انتقال یک محموله سنگین مواد مخدر شدند.

وی افزود: قاچاقچیان این محموله را از جنوب شرق کشور به سمت مرکز منتقل می‌کردند که مأموران پلیس در یک عملیات ضربتی، یک دستگاه خودروی سواری و یک دستگاه تریلی حامل مواد مخدر را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی البرز با اشاره به شگرد قاچاقچیان برای انتقال این محموله گفت: تریلی در پوشش بار ضایعاتی در حال تردد بود که مأموران در بازرسی از بار آن موفق به کشف و شناسایی ۳۹۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه شدند.

ارزش بیش از هزار میلیارد ریالی محموله کشف‌شده

سردار القاصی‌مهر با بیان اینکه در این عملیات سه نفر از اعضای باند قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند، ادامه داد: ارزش ریالی مواد مخدر کشف‌شده بیش از یک هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی تأکید کرد: پلیس به صورت شبانه‌روزی و مستمر برخورد با افرادی را که موجب برهم زدن نظم، امنیت و آرامش شهروندان می‌شوند در دستور کار دارد و در حوزه مقابله با قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر نیز با جدیت اقدام خواهد کرد.

برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر در اولویت پلیس

فرمانده انتظامی البرز با اشاره به برنامه‌های پلیس برای افزایش احساس امنیت در جامعه گفت: مأموریت‌های انتظامی به صورت روزانه و مستمر دنبال می‌شود، اما اولویت اصلی پلیس افزایش احساس امنیت، کاهش ناامنی و ارتقای رضایتمندی مردم است.

وی افزود: برخورد با افرادی که برای شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کنند، خرده‌فروشان مواد مخدر، معتادان متجاهر، کارتن‌خواب‌ها، اراذل و اوباش و قاچاقچیان کالا از جمله موضوعاتی است که با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

سردار القاصی‌مهر خاطرنشان کرد: پلیس اجازه نخواهد داد قاچاقچیان مواد مخدر در استان البرز جولان دهند و مأموران انتظامی در این حوزه با تمام توان به وظیفه خود عمل خواهند کرد.

تأکید پلیس بر نقش مردم در شناسایی خرده‌فروشان

وی با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت اجتماعی گفت: همکاری و پشتیبانی مردم در مأموریت‌های پلیس بسیار مؤثر است و شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، اراذل و اوباش و سارقان را از طریق سامانه ۱۱۰ یا مراجعه به مقرهای انتظامی اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی البرز ادامه داد: پلیس تلاش می‌کند پس از دریافت گزارش شهروندان، با سرعت و دقت وارد عمل شده و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

سردار القاصی‌مهر با اشاره به فعالیت خرده‌فروشان مواد مخدر در برخی مناطق گفت: مقابله با خرده‌فروشی مواد مخدر تنها بر عهده پلیس مبارزه با مواد مخدر نیست و تمامی رده‌های انتظامی و پلیس‌های تخصصی در این حوزه مأموریت دارند.

وی تصریح کرد: اطلاعات و گزارش‌های مردمی در شناسایی افرادی که ممکن است از دید مأموران پنهان باشند، اهمیت زیادی دارد و ساکنان محلات به دلیل حضور مستمر در محیط زندگی خود می‌توانند اطلاعات مؤثری درباره فعالیت خرده‌فروشان در اختیار پلیس قرار دهند.

کاهش واقعی جرم معیار موفقیت پلیس است

فرمانده انتظامی البرز درباره شاخص ارزیابی عملکرد پلیس نیز گفت: افزایش تعداد کشفیات به تنهایی به معنای کاهش جرم نیست و آنچه برای پلیس اهمیت دارد، افزایش احساس امنیت و رضایتمندی مردم است.

وی بیان کرد: تلاش پلیس این است که علاوه بر افزایش کشفیات و شناسایی سارقان و کشف اموال مسروقه، با اقدامات پیش‌دستانه و پیشگیرانه از وقوع جرم جلوگیری کند.

سردار القاصی‌مهر تأکید کرد: هرچه مردم احساس امنیت بیشتری داشته باشند، آرامش بیشتری در جامعه و زندگی شهروندان حاکم خواهد شد و به همین دلیل افزایش احساس امنیت در اولویت برنامه‌های پلیس قرار دارد.

برخورد با مالخرها در کنار مقابله با سارقان

وی با اشاره به برنامه پلیس برای مقابله با سرقت گفت: برخورد با سارقان و مالخرها از اولویت‌های پلیس استان البرز است و طرح‌های مربوط به این حوزه به صورت روزانه و هفتگی در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی البرز افزود: مأموران کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و پلیس آگاهی در این زمینه اقدامات لازم را انجام می‌دهند و تاکنون نیز تعدادی از متهمان شناسایی و اموالی از آنان کشف شده است.

وی ادامه داد: برخورد با مالخرها نیز با هماهنگی دستگاه قضایی دنبال می‌شود و حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی در اجرای این مأموریت‌ها نقش مهمی دارد.

سردار القاصی‌مهر در ادامه با اشاره به اهمیت رضایتمندی مردم از عملکرد پلیس گفت: یکی از شاخص‌های رضایتمندی مردم، نحوه و سرعت رسیدگی پلیس به درخواست‌ها و گزارش‌های شهروندان است.

وی تأکید کرد: تلاش مجموعه انتظامی این است که مأموران با سه اصل «دقت، سرعت و صحت» در مأموریت‌ها ورود کنند تا ضمن انجام صحیح وظایف قانونی، رضایتمندی شهروندان نیز حاصل شود.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان خاطرنشان کرد: پلیس خود را خادم و خدمتگزار مردم می‌داند و با تکیه بر همکاری و حمایت شهروندان، مقابله با عوامل مخل نظم و امنیت، قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان و سایر مجرمان را با جدیت دنبال خواهد کرد.