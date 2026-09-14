به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات میان دوره ای آمریکا در صورت پیروزی دموکرات ها، درگیری جدیدی را در خصوص اختیارات کنگره و استیضاح رئیس جمهور این کشور ایجاد خواهد کرد و حرف و حدیث ها درباره احتمال استفاده مجدد از این اهرم علیه ترامپ شدت گرفته است.

در همین رابطه روزنامه هیل گزارش داد که حکیم جفریز رهبر اقلیت های دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا تلاش برای فعال سازی سازوکار استیضاح ترامپ در صورت پیروزی دموکرات در انتخابات را بعید ندانسته است.

وی گفته که جمی راسکین عضو برجسته دموکرات در کمیسیون قضا و رابرت گارسیا عضو دموکرات کمیسیون نظارت رهبری این روند را بر عهده خواهند داشت.

مجلس نمایندگان آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۹ به دنبال قطع کمک های نظامی به اوکراین و یک بار هم بعد از حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره در سال ۲۰۲۱ سازوکار استیضاح وی را فعال کردند اما سنا هر ۲ بار مانع شد.

هیل گزارش داد که دموکرات ها به کسب سه کرسی اضافه برای بازپس گیری ریاست مجلس نمایندگان نیاز دارند. جفریز گفته بود که علاوه بر تلاش برای استیضاح ترامپ، دموکرات ها به دنبال لغو تعرفه های اعمال شده بر شرکای تجاری آمریکا و پایان دادن به جنگ علیه ایران خواهند بود.