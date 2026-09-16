طرح استیضاح ترامپ رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، مجلس نمایندگان آمریکا امروز چهارشنبه با ۲۳۲ رأی مقابل ۱۴۷ رأی با طرح استیضاح ترامپ مخالفت کرد.

در جریان این رأی گیری ۴۷ عضو مجلس نمایندگان آمریکا رأی ممتنع دادند. ال گرین عضو مجلس نمایندگان آمریکا در اوت گذشته درخواست بررسی روند استیضاح ترامپ را ارائه داده بود.

پیشتر نیز ترامپ چندین بار گفته بود که اگر دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آمریکا پیروز شوند و کنترل کنگره را به دست بگیرند دست به استیضاح وی خواهند زد.

وی نخستین رئیس جمهور آمریکا است که ۲ مرتبه برای استیضاحش در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ تلاش شده و سنا با آن ها مخالفت کرده است.

پیشتر روزنامه هیل گزارش داد که حکیم جفریز رهبر اقلیت های دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا تلاش برای فعال سازی سازوکار استیضاح ترامپ در صورت پیروزی دموکرات در انتخابات را بعید ندانسته است.

وی گفته که جمی راسکین عضو برجسته دموکرات در کمیسیون قضا و رابرت گارسیا عضو دموکرات کمیسیون نظارت رهبری این روند را بر عهده خواهند داشت.

مجلس نمایندگان آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۹ به دنبال قطع کمک های نظامی به اوکراین و یک بار هم بعد از حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره در سال ۲۰۲۱ سازوکار استیضاح وی را فعال کردند اما سنا هر ۲ بار مانع شد.

هیل گزارش داد که دموکرات ها به کسب سه کرسی اضافه برای بازپس گیری ریاست مجلس نمایندگان نیاز دارند. جفریز گفته بود که علاوه بر تلاش برای استیضاح ترامپ، دموکرات ها به دنبال لغو تعرفه های اعمال شده بر شرکای تجاری آمریکا و پایان دادن به جنگ علیه ایران خواهند بود.