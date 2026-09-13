دیدار شی و ترامپ در آستانه لغو

به گزارش خبرگزاری مهر ، یک رسانه ژاپنی از احتمال لغو دیدار «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در پی تصمیم واشنگتن برای فروش تسلیحات جدید به تایوان خبر داد.

خبرگزاری کیودو گزارش داد شی جین‌پینگ ممکن است از دیدار با ترامپ در اواخر ماه جاری میلادی خودداری کند.

بر اساس این گزارش، دلیل احتمالی این تصمیم پکن، اعلام تأیید فروش تسلیحات جدید از سوی آمریکا به تایوان است؛ اقدامی که از نگاه چین در زمره مسائل حساس و خطوط قرمز این کشور در روابط با واشنگتن قرار دارد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تایوان اعلام کرده است همچنان در تماس نزدیک با آمریکا قرار دارد.

پکن پیش از این نیز درباره مسئله تایوان و فروش تسلیحات آمریکایی به این جزیره موضعی صریح اتخاذ کرده و آن را از مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف با واشنگتن دانسته است.

گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که آمریکا و چین برای برگزاری دیدار سران دو کشور در اواخر سپتامبر در حال آماده‌ سازی بوده‌اند، اما فروش تسلیحات جدید به تایوان می‌تواند بر این روند تأثیر بگذارد.