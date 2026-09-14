به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزشوپرورش، تفاهمنامه همکاری سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و کانون زبان ایران با هدف توسعه آموزش زبانهای خارجی، شناسایی و پرورش استعدادهای زبانی و ایجاد فرصتهای آموزشی مستمر برای دانشآموزان سمپاد به امضا رسید.
الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به ضرورت استمرار مسیر رشد دانشآموزان پس از شناسایی استعدادهای آنان، اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم سمپاد، فراهم کردن زمینهای است که دانشآموزان مستعد پس از شناسایی، در یک مسیر مشخص آموزشی و تربیتی به رشد و شکوفایی استعدادهای خود ادامه دهند.
وی افزود: همکاری سمپاد و کانون زبان ایران در حوزه زبانهای خارجی، صرفاً یک برنامه آموزشی مشترک نیست، بلکه تلاشی برای شکلگیری یک زنجیره کامل از شناسایی استعداد، آموزش، هدایت، حمایت و استمرار مسیر رشد دانشآموزان مستعد است.
رئیس سازمان سمپاد با اشاره به برگزاری کارسوق کشوری زبانهای خارجی، تشکیل «باشگاه برگزیدگان سمپاد و کانون زبان ایران» را یکی از محورهای این همکاری عنوان کرد و گفت: این باشگاه میتواند زمینه استمرار ارتباط با دانشآموزان برگزیده، ارائه برنامههای آموزشی ویژه و ایجاد فرصتهای جدید برای رشد و توسعه توانمندیهای زبانی آنان را فراهم کند.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم این باشگاه در ادامه به بستری برای استعدادیابی، پرورش استعدادهای زبانی و حمایت مستمر از دانشآموزان مستعد تبدیل شود و ارتباط میان دانشآموزان برگزیده و ظرفیتهای تخصصی کانون زبان ایران نیز استمرار یابد.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به پیشبینی بورسیه آموزشی برای برگزیدگان نهایی کارسوق کشوری زبانهای خارجی، اظهار کرد: بر اساس این همکاری، برگزیدگان نهایی کارسوق به مدت دو سال از بورسیه کانون زبان ایران بهرهمند خواهند شد که این حمایت میتواند فرصت مناسبی برای تداوم مسیر آموزشی و تقویت توانمندیهای زبانی آنان فراهم کند.
یاوری با تأکید بر ظرفیتهای دو مجموعه در این زمینه، گفت: کانون زبان ایران از تجربه و ظرفیت گسترده آموزشی در حوزه زبانهای خارجی برخوردار است و سمپاد نیز جامعهای از دانشآموزان مستعد در سراسر کشور را در اختیار دارد؛ پیوند این دو ظرفیت میتواند زمینهساز تجربهای مؤثر در شناسایی و پرورش استعدادهای زبانی دانشآموزان باشد.
رئیس سازمان سمپاد خاطرنشان کرد: این همکاری از تجربههای اولیه در تعدادی از مدارس آغاز شده و اکنون با امضای تفاهمنامه، زمینه توسعه آن در سطح ملی فراهم شده است و امیدواریم بتوانیم این ظرفیت را برای دانشآموزان دوره اول و دوم متوسطه مدارس سمپاد در سراسر کشور توسعه دهیم.
وی همچنین از پیشبینی همکاری مشترک در برگزاری کارسوق کشوری زبانهای خارجی و اجرای برنامههای آموزشی، فرهنگی و استعدادیابی خبر داد و افزود: هدف نهایی، تبدیل موفقیت دانشآموزان در رویدادهای آموزشی و استعدادیابی به یک مسیر مستمر برای یادگیری، رشد و شکوفایی توانمندیهای آنان است.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در پایان تأکید کرد: شناسایی استعداد، نقطه پایان نیست؛ بلکه آغاز یک مسیر است و وظیفه ما فراهم کردن زمینه استمرار این مسیر تا تبدیل استعداد به توانمندی و اثرگذاری است.
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