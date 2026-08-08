به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، الهام یاوری گفت: تاکنون بیش از ۱۷ هزار دانش‌آموز دوره اول متوسطه مدارس استعدادهای درخشان در این رویداد علمی ثبت‌نام کرده‌اند که این استقبال، نشان‌دهنده علاقه و انگیزه بالای دانش‌آموزان برای ورود به عرصه‌های نوین علمی، پژوهشی و فناورانه است.

وی با اشاره به برگزاری مستمر این کارسوق از سال ۱۳۹۶، افزود: کارسوق ملی مهندسی ژنتیک با همکاری سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و ستاد توسعه علوم و فناوری‌های زیستی و سلول‌های بنیادی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار می‌شود و هدف آن، آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم مهندسی ژنتیک، زیست‌فناوری و بیوانفورماتیک، تقویت روحیه پژوهشگری، پرورش مهارت‌های حل مسئله و آماده‌سازی آنان برای مواجهه با مسائل واقعی کشور است.

یاوری با بیان این‌که آموزش در سمپاد فراتر از انتقال دانش است، تصریح کرد: دانش‌آموزان در این کارسوق پس از طی دوره‌های آموزشی مقدماتی و شرکت در آزمون علمی، وارد مراحل تخصصی شامل آموزش‌های مجازی، ایده‌پردازی، تدوین طرح‌های پژوهشی، آموزش حضوری، اجرای پروژه‌های علمی و داوری نهایی می‌شوند؛ فرآیندی که آنان را با فضای واقعی پژوهش، نوآوری و کار تیمی آشنا کرده و زمینه تبدیل ایده به راه‌حل‌های علمی را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان همچنین از برگزاری همزمان سومین دوره کارسوق طراحی دارو ویژه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه خبر داد و اظهار کرد: این کارسوق با تمرکز بر دانش بیوانفورماتیک و کاربردهای آن در حوزه داروسازی، فرصت ارزشمندی برای آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های پیشرفته و مسیرهای نوین پژوهشی فراهم می‌آورد.

وی با تأکید بر اینکه کارسوق‌های علمی سمپاد بر پایه آموزش پژوهش‌محور، فعالیت‌های تیمی و یادگیری مسئله‌محور طراحی شده‌اند، خاطرنشان کرد: حضور استادان راهنما، پشتیبانان علمی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی کشور، زمینه‌ای را فراهم کرده است تا دانش‌آموزان علاوه بر یادگیری مفاهیم تخصصی، توانایی تحلیل مسائل، طراحی پژوهش، کار گروهی و ارائه راهکارهای علمی برای نیازهای کشور را کسب کنند.

یاوری با اشاره به الگوی تربیتی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، گفت: کارسوق ملی مهندسی ژنتیک بخشی از منظومه برنامه‌های تربیتی و علمی سمپاد است که در کنار کارسوق‌های ملی، جشنواره‌های علمی، کنگره‌ها، مسابقات و سایر برنامه‌های پژوهشی، در چارچوب ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت طراحی و اجرا می‌شود. این برنامه‌ها با هدف تجهیز دانش‌آموزان به شایستگی‌های ۲۵‌گانه الگوی تربیتی سمپاد، از جمله تفکر علمی، پژوهشگری، خلاقیت، نوآوری، حل مسئله، کار تیمی، مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های رهبری، زمینه رشد متوازن استعدادهای آنان را فراهم می‌آورد.

وی افزود: رویکرد سمپاد، صرفاً آموزش مفاهیم تخصصی نیست، بلکه تربیت دانش‌آموزانی مؤمن، خلاق، مسئولیت‌پذیر، توانمند و اثرگذار است که بتوانند در آینده پاسخگوی نیازهای کشور باشند. از این منظر، کارسوق‌ها، جشنواره‌ها، کنگره‌ها و مسابقات علمی، حلقه‌های مکمل الگوی تربیتی سمپاد و بستری برای شناسایی، هدایت و شکوفایی استعدادهای برتر کشور محسوب می‌شوند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در پایان با اشاره به ادامه مراحل این رویداد اظهار کرد: پس از برگزاری مراحل آموزشی و ارزیابی، دوره‌های تخصصی حضوری برای گروه‌های برگزیده در تابستان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و آثار پژوهشی برتر پس از داوری در آیین اختتامیه معرفی و تقدیر می‌شوند.

وی تأکید کرد: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با توسعه این‌گونه برنامه‌های علمی و تربیتی، در مسیر تحقق چشم‌انداز خود با شعار «هر نیاز کشور، یک سمپادی آماده اثرگذاری» گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند با شناسایی، هدایت و توانمندسازی استعدادهای برتر، نسل آینده پژوهشگران، فناوران، کارآفرینان و مدیران اثرگذار کشور را تربیت کند.