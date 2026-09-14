به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در آغاز سال تحصیلی جدید و در نخستین جلسه درس خارج حوزه علمیه امام رضا(ع)، با اشاره به حوادث و تحولات یک سال اخیر، اظهار داشت: ملت ایران و مردم جبهه مقاومت در ماه‌ها و سال گذشته حوادثی را پشت سر گذاشتند که از جهات مختلف در تاریخ کشور، تاریخ تشیع و تاریخ امت اسلامی کم‌سابقه و بی‌سابقه بوده است.

وی با اشاره به شهادت فرماندهان، دانشمندان، مردم و کودکان بی‌گناه در حوادث اخیر، این فقدان‌ها را بسیار سنگین و جانکاه دانست و افزود: در کنار این خسارت‌های بزرگ، فتوحاتی نیز به دست آمده است که شاید امروز نتوان وزن و اهمیت آن‌ها را در برابر خسارت‌ها به‌درستی سنجید، اما چه‌بسا در آینده روشن شود که همین شهادت‌ها زمینه‌ساز این پیروزی‌ها بوده و این پیروزی‌ها نیز مقدمه‌ای برای تحقق آینده‌ای روشن‌تر خواهد بود.

تولیت مجتمع حوزوی امام رضا(ع) با تأکید بر اینکه تحولات اخیر را باید در چارچوب تحولات بزرگ تاریخی مورد توجه قرار داد، خاطرنشان کرد: این فتوحاتی که امروز شاهد آن هستیم، می‌تواند سرآغاز یک زنجیره از پیروزی‌ها باشد؛ زنجیره‌ای که در نهایت به ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) منتهی خواهد شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره افول قدرت آمریکا و تغییر معادلات جهانی، تصریح کرد: امروز در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته‌ایم و نشانه‌های یک تحول بزرگ در ساختار قدرت جهانی آشکار شده است.

رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران ادامه داد: در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا تقریباً خود را در جایگاه قدرتی قرار داده بود که شکست‌پذیری آن برای بسیاری قابل تصور نبود؛ اما حوادث اخیر ضربه‌ای جدی به این تصور وارد کرد و ناتوانی این قدرت در برابر اراده ملت‌ها و جریان مقاومت را آشکار ساخت.

وی با اشاره به تغییر تدریجی کانون‌های قدرت و ثروت در جهان گفت: امروز شاهد انتقال تدریجی قدرت، ثروت و ظرفیت‌های صنعتی از غرب به شرق و به‌ویژه به شرق اسلامی هستیم و این تحولات نشان می‌دهد که جهان در حال ورود به مرحله‌ای جدید است.

آیت‌الله رشاد افزود: شاید حتی بسیاری از ما تصور نمی‌کردیم که ملت ایران بتواند در برابر قدرتی که سال‌ها خود را ابرقدرت بلامنازع جهان معرفی کرده است، چنین ایستادگی کند و معادلات آن را در منطقه به چالش بکشد؛ اما آنچه اتفاق افتاد نشان داد که اراده الهی می‌تواند دل‌ها و اراده‌ها را دگرگون کند.

وی با تجلیل از حضور و ایستادگی ملت ایران در میدان، اظهار داشت: مردم با وجود همه فشارها و دشواری‌ها در میدان ماندند، از آرمان‌های خود دفاع کردند و پیوند خود را با رهبران انقلاب و ارزش‌های انقلاب اسلامی حفظ کردند.

تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع) با بیان اینکه تاریخ در حال عبور از یک مرحله و ورود به مرحله‌ای جدید است، گفت: ما اکنون در حال عبور از همان پیچ تاریخی هستیم که سال‌ها درباره آن سخن گفته شده و آثار و نتایج این تحول به‌زودی بیش از پیش آشکار خواهد شد.

آیت‌الله رشاد در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع از ایران، اسلام، مکتب اهل‌بیت(ع)، جبهه مقاومت و همه مدافعان مظلومان و مستضعفان، اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی حوزه، فرصت مناسبی است تا یاد همه شهیدان و مجاهدانی را که در راه دفاع از ارزش‌های الهی و میهن اسلامی جان خود را تقدیم کردند، گرامی بداریم.

وی به‌ویژه یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه و دیگر حوادث و درگیری‌های اخیر را گرامی داشت و بر ضرورت پاسداشت راه و آرمان شهیدان تأکید کرد.

در پایان این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه، یاد و خاطره همه شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای حوادث و جنگ‌های اخیر و رهبر شهید جبهه مقاومت را گرامی داشتند.