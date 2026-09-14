استاندار هرمزگان: سینما قادر به تغییر چهره فرهنگی هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست شورای سینمایی استان هرمزگان، با اشاره به تشکیل شوراهای سینما در استان‌های کشور، اظهار کرد: مباحث مطرح‌شده در این نشست سازنده و قابل توجه بود و برای ایجاد انسجام در این حرکت، باید سیاست‌ها و برنامه‌های مشخصی تدوین شود.

استاندار هرمزگان ادامه داد: کسی که سالن سینما راه‌اندازی می‌کند یا تهیه‌کننده و کارگردانی است که برای تولید فیلم سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید درگیر پیچیدگی‌ها و مشکلات مالی شود؛ چراکه تداوم این وضعیت می‌تواند ظرفیت‌های سینمایی کشور را با آسیب مواجه کند.

آشوری تازیانی با تأکید بر ضرورت حفظ اصالت سینما گفت: سینما صرفاً محل نمایش فیلم نیست، بلکه محل تجمع مردم و شکل‌گیری یک حس عمومی و مشترک است و همین کارکرد اجتماعی و فرهنگی، جایگاه سینما را از سایر بسترهای نمایش فیلم متمایز می‌کند.

وی بیان کرد: امروز با توسعه اپلیکیشن‌ها و بسترهای مختلف نمایش فیلم، دسترسی مردم به آثار سینمایی آسان‌تر شده است، اما این مسئله نباید موجب تضعیف جایگاه سینما و کارکرد اجتماعی آن شود.

استاندار هرمزگان با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های سینمایی استان گفت: در حوزه زیرساخت، وضعیت مطلوبی نداریم و بسیاری از سالن‌های سینمایی قدیمی از چرخه خارج شده‌اند و جایگزین مناسبی برای آنها ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: موضوعات فراوان و سوژه‌های ارزشمندی در کشور وجود دارد که می‌توان از طریق آنها به مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پرداخت و حتی پرسش‌هایی را در ذهن جامعه ایجاد کرد که زمینه‌ساز حل مسائل باشد.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه سینما می‌تواند یکی از ارکان مهم تبیین مسائل اجتماعی و فرهنگی باشد، تصریح کرد: تولیدات سینمایی فاخر می‌تواند در تغییر چهره فرهنگی یک استان مؤثر باشد و باید از این ظرفیت برای معرفی درست هرمزگان استفاده کنیم.

آشوری تازیانی با انتقاد از برخی تصویرسازی‌های نادرست از هرمزگان در آثار تصویری گذشته گفت: در مقاطعی تصویری که از هرمزگان در برخی فیلم‌ها و تولیدات تلویزیونی ارائه می‌شد، تصویری مبتنی بر قاچاق و خشونت بود که ظلم به جامعه نجیب و سازگار هرمزگان محسوب می‌شود.

وی افزود: بخشی از این شرایط ریشه در جبر تاریخی دارد، اما امروز برای صیانت از حقوق فرهنگی و هنری استان، باید یک زایش اساسی در حوزه سینما و سایر ارکان هنر ایجاد کنیم.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: هرمزگان ظرفیت‌های فرهنگی و هنری فراوانی دارد و باید با تولید آثار فاخر، روایت درست و واقعی از مردم، فرهنگ و ظرفیت‌های استان ارائه شود.

آشوری تازیانی بر ضرورت تدوین یک نقشه راه جدید برای سینمای استان تأکید کرد و گفت: شورای سینمایی باید از پراکندگی خارج شود و برای تغییر وضعیت موجود، یک بسته سیاستی مشخص تدوین کند.

وی افزود: در این بسته باید ابتدا وضعیت موجود، علل و عوامل ناکامی‌ها و فاصله با وضعیت مطلوب بر اساس شاخص‌های ملی بررسی شود و سپس برنامه عبور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و نقشه راه اجرایی آن تدوین شود.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: اگر این برنامه به‌صورت منسجم تدوین شود، می‌توان اقتصاد سینما در استان را نیز متحول کرد و زمینه حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در ساخت و توسعه سینماها را فراهم کرد.

آشوری تازیانی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مختلف استان گفت: صداوسیما، شهرداری، سازمان‌های فرهنگی و هنری، نهادهای مدنی و فعالان حوزه فیلم‌سازی باید در این مسیر مشارکت داشته باشند و شورای سینما نیز با حضور بخش‌های مردمی غنی‌تر شود.

وی پیشنهاد کرد: برای پیگیری تخصصی موضوعات، کمیته‌هایی در حوزه زیرساخت و فناوری سینما، حمایت از فیلم‌سازی و سایر بخش‌های مورد نیاز تشکیل و میان آنها تقسیم کار مشخص انجام شود.