کشف ۲۹۱ طاقه پارچه قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر مرادی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۸ بندرعباس در ادامه اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی یک عملیات اطلاعاتی از وجود یک انبار نگهداری کالای قاچاق در یکی از محلات شهر مطلع شدند و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی و با همکاری مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند و در بازرسی دقیق از انبار ۲۹۱ طاقه پارچه خارجی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس ارزش ریالی محموله قاچاق کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و مالک محموله قاچاق برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

مرادی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با عاملان قاچاق کالا و ارز، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان از ورود کالاهای غیرقانونی به کشور جلوگیری خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.