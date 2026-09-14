کاهش ۳۶۹ مگاواتی بار پایه برق کشور با اجرای طرح مهتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر حسنبکلو در بیست وپنجمین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق کشور(طرح ملی مهتاب) در استان البرز با قدردانی از تعامل دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی، امنیتی و مجموعه استانداری ها بهویژه استانداری البرز اظهار کرد: ساماندهی انشعابات غیرمجاز، تعیین تکلیف بهرهبرداران و نصب تجهیزات اندازهگیری با هدف امکان رصد، ثبت و مدیریت نقطه به نقطه مصرف انرژی در اولویت صنعت برق قرار دارد.
وی با اشاره به گزارشهای تفصیلی ارائه شده در حوزه کاهش تلفات انرژی افزود: با تلاش شبانهروزی کارکنان اجرایی در سراسر کشور و همراهی فرمانداران و بخشداران، امسال ۳۶۹ مگاوات از بار پایه کشور مهار و کاهش یافت؛ همچنین نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد استفاده غیرمجاز و خارج از پایش شبکه مدیریت شد.
معاون توانیر ادامه داد: به رغم تهدیدات و آسیبهای وارده به چهار هزار و ۴۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق نیروگاهی کشور با همافزایی همهجانبه دستگاه ها، فصل تابستان با کمترین میزان خاموشی نسبت به سال گذشته سپری شد؛ در این راستا ۳۵۱ هزار اشتراک غیرمجاز با هوشیاری کارکنان توانیر شناسایی و جمعآوری شد .
حسن بکلو با تبیین تمایز راهبردی مدیریت مصرف در نیمه دوم سال گفت: در فصل زمستان با ناترازی تولید برق مواجه نیستیم بلکه چالش اصلی «ناترازی سوخت» و محدودیتهای زنجیره تامین گاز نیروگاه ها است؛ این موضوع حساسیت اقدام در مناطق شمالی و غربی شامل استانهای البرز، تهران، مازندران، گیلان، آذربایجان، قزوین، زنجان و همچنین استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی را دوچندان میکند.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با تاکید بر سیاستهای عملیاتی پیشرو بیان کرد: استانداردسازی انشعابات، تنظیم و محدودسازی بار از طریق تعویض فیوزها متناسب با قدرت قراردادی و همچنین جایگزینی کنتورهای فرسوده با لوازم اندازهگیری هوشمند برای مشترکان پرمصرف باید در کوتاهترین زمان اجرایی شود؛ تامین تجهیزات و کنتورهای مورد نیاز از هفته جاری توسط تولیدکنندگان داخلی آغاز میشود.
وی با بیان اینکه هدفگذاری کاهش و اصلاح بار پایه مصرفی کشور پنج هزار مگاوات است، تصریح کرد: شرکتهای توزیع موظفند فاصله میان واگذاری و نصب فیزیکی شمارشگرها را به صفر برسانند، پذیرفتنی نیست که هزینهای دریافت شود اما نصب کنتور معطل بماند.
حسنبکلو با اشاره به حلوفصل ابهامات نرخ و ابلاغ دستورالعملهای اصلاحی تبدیل انشعابات غیرمجاز تاکید کرد: واگذاری شمارشگر یا کنتورهای موقت تحت هیچ شرایطی حقی برای دریافت انشعاب دائم، مالکیت یا تثبیت موقعیت مشترک ایجاد نمیکند و فقط ابزاری کنترلی برای جلوگیری از هدررفت منابع عمومی است.
معاون توانیر با اعلام اینکه مانورهای سراسری از اول مهرماه امسال در مدار اجرا قرار میگیرد، افزود: ارزیابی مستمر عملکرد شرکتهای توزیع استانی بر پایه میزان انرژی صرفهجوییشده و کاهش تلفات انجام میپذیرد و شرکتهای پیشرو از بستههای تشویقی و پاداشهای خارج از سقف مصوب توانیر بهرهمند خواهند شد.
نظر شما