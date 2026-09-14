به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این دانشگاه، هیئتی از مدیران ارشد دو نهاد اندونزیایی فعال در حوزه حکمرانی، توسعه رهبری، دولت هوشمند و فناوری‌های نوین، در جریان سفر ۱۷ روزه خود به ایران، از پارک علم و فناوری و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند. این بازدید با هماهنگی معاونت بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شد.

این هیئت شامل سه عضو ارشد از دو نهاد اندونزیایی است. دکتر پرایوگی آر. ساپوترا، رئیس هیئت و مدیر مدرسه نگاراوان، مسئول همکاری‌های آکادمیک و راهبری این مأموریت است.

رینتو ستیاوان، معاون هیئت، معاون مدرسه نگاراوان و کمیسر شرکت Enigma است و مسئولیت هماهنگی اجرایی و همکاری‌های فناوری را بر عهده دارد.

سید عبدالله عسگاف نیز به‌عنوان مدیر ارتباطات، مدرس روابط بین‌الملل دانشگاه براویجایا و مسئول دیپلماسی علمی و ارتباطات بین‌المللی این هیئت است.

ظرفیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای همکاری‌های دانشگاهی و فناورانه

بازدید هیئت اندونزیایی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر از چند منظر با اهداف این مأموریت همخوانی دارد. این دانشگاه با سابقه همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه تبادل استاد و دانشجو و گسترش همکاری‌های دانشگاهی میان دو کشور باشد.

همچنین پارک علم و فناوری امیرکبیر با حضور ۲۰۰ واحد فناور، ظرفیت مناسبی برای معرفی الگوی زیست‌بوم نوآوری، تجاری‌سازی علم و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در اختیار این هیئت قرار می‌دهد.

در حوزه دولت هوشمند و فناوری‌های دیجیتال نیز برگزاری کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و برنامه راه‌اندازی مرکز تحقیقات هوش مصنوعی در دانشگاه، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند مورد توجه هیئت اندونزیایی قرار گیرد.

مؤسسه «سکولاه نگاراوان» یکی از مؤسسات نوظهور اندونزی در حوزه توسعه رهبری، حکمرانی عمومی، سیاستگذاری، آموزش مدیران و توسعه سرمایه انسانی است که با هدف تربیت مدیران آینده، توسعه رهبران ملی، ارتقای حکمرانی و تقویت سیاستگذاری مبتنی بر شواهد فعالیت می‌کند.

همچنین شرکت فناور «پی‌تی اِنایگما سولوسی نگری» در حوزه تحول دیجیتال، دولت هوشمند، هوش مصنوعی، GIS، کلان‌داده، سامانه‌های مدیریتی و خدمات فناوری اطلاعات فعالیت دارد و راهکارهای دیجیتال را برای دولت، صنعت، مدیریت شهری و سازمان‌های عمومی توسعه می‌دهد.