قرارگاه واحد نظارت بر بازار آذربایجان‌ غربی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف ‌زاده در این زمینه اظهار کرد: دستورالعمل تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بازار با هدف ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و افزایش قدرت نظارت میدانی بر بازار تدوین شده است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش هماهنگی و قدرت عملیاتی دستگاه‌های مسئول در حوزه نظارت بر بازار افزود: این قرارگاه با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های موجود و بدون ایجاد تشکیلات جدید یا تحمیل بار مالی به دولت، روند شناسایی و پیشگیری از تخلفات اقتصادی را تقویت می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی ادامه داد: راه‌اندازی این قرارگاه زمینه رسیدگی سریع‌تر به تخلفات و برخورد قانونی و قاطع با متخلفان را فراهم می‌کند و در نهایت می‌تواند به صیانت بیشتر از حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود.

نجف‌زاده با بیان اینکه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بازار، بازوی اجرایی کارگروه تنظیم بازار استان محسوب می‌شود، گفت: هدف از تشکیل این قرارگاه، ایجاد سازوکاری منسجم برای نظارت و بازرسی مؤثرتر بر بازار و استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های عضو است.

وی افزود: همکاری و انسجام بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تخلفات، پیشگیری از اخلال در بازار و تسریع در برخورد قانونی با متخلفان کمک کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی همچنین بر استمرار بازرسی‌های میدانی تاکید کرد و گفت: تخلفات اقتصادی باید در چارچوب قانون و با جدیت مورد رسیدگی قرار گیرد تا ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از ایجاد بی‌نظمی و تخلف در بازار جلوگیری شود.

نجف‌زاده خاطرنشان کرد: قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بازار آذربایجان‌غربی با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های عضو، روند نظارت بر بازار استان را منسجم‌تر کرده و زمینه برخورد سریع‌تر و مؤثرتر با تخلفات اقتصادی را فراهم خواهد کرد.