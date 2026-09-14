۷۰۰ کیلوگرم گیاه دارویی در شهرستان دهلران توقیف شد

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته جاری سه محموله قاچاق گیاهان دارویی(گل گاوزبان ) با هوشیاری مأموران نیروی انتظامی و همکاران منابع طبیعی شهرستان توقیف شد.

وی ادامه داد: در این راستا سه متهم شناسایی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شده اند.

فرهادی گفت: این سه محموله قاچاق گیاهان دارویی مربوط به یکی از شهرستان‌های همجوار بود که در شهرستان دهلران توقیف شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت:نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به‌صورت مستمر عرصه‌های ملی را پایش و با هرگونه تخلف برخورد قانونی می‌کنند.

فرهادی با تأکید بر اینکه قاچاق گیاهان دارویی تهدیدی جدی برای منابع طبیعی محسوب می‌شود، گفت: برخورد با متخلفان براساس قانون حفاظت و حراست از منابع طبیعی انجام خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی دهلران همچنین از شهروندان خواست هرگونه مشاهده آتش‌سوزی، تخریب یا تصرف اراضی ملی را از طریق شماره‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ که به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند، گزارش دهند.