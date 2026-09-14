به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاالدین نعمانی ظهر دوشنبه در جلسه قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بازار سقز، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های متولی برای کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: با اجرای طرح‌های جدید نظارت بر بازار، فرآیند تأمین، توزیع و عرضه کالا باید به‌صورت مستمر رصد شود و با گران‌فروشی و سایر تخلفات صنفی برخورد قانونی صورت گیرد.

فرماندار سقز افزود: دامنه بازرسی‌ها باید از عمده‌فروشی‌ها و مراکز توزیع تا واحدهای خرده‌فروشی و محل عرضه کالا ادامه داشته باشد و هیچ کالایی از نظارت دور نماند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سقز نیز بر آگاهی‌بخشی به اصناف نسبت به ضوابط، افزایش تعداد بازرسان و ارائه فهرست کامل انبارها و موجودی کالا تأکید کرد.

مصلح برزنجه بیان کرد: نظارت بر میزان افزایش اجاره‌بها، فعالیت تاکسی‌ها و حمل‌ونقل برون‌شهری، عرضه دارو بر اساس قیمت درج‌شده و همچنین کنترل بازار کالاهای مصرفی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

ارتقای کیفیت نان، کنترل قیمت پوشاک و نوشت‌افزار مدارس، ادامه بازرسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ و نظارت مستمر بر کشتارگاه‌های دام و طیور نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید مسئولان سقز قرار گرفت.