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کد مطلب 6950430
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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

خاک ایران را به هیچ‌کس نمی‌دهیم

خاک ایران را به هیچ‌کس نمی‌دهیم

صبحت‌های کلاه مخملی‌ها در رزمایش ۳۱۳هزار نفری جان‌فدایان ایران را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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