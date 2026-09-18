دریافت 5 MB کد مطلب 6950430 https://mehrnews.com/x3d5Px ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲ کد مطلب 6950430 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲ خاک ایران را به هیچکس نمیدهیم صبحتهای کلاه مخملیها در رزمایش ۳۱۳هزار نفری جانفدایان ایران را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از لباس نظامی فرماندهان شهید جنگ در رزمایش جانفدایان ایران تا انتقام محقق نشود، این لباس رزم از تنمان بیرون نمیآید حضور رئیسجمهور در رزمایش جانفدایان ایران گزارش خبرنگار مهر از حال و هوای رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جانفدایان ایران رزمایش جانفدایان ایران - ۱ برچسبها رزمایش رزمایش 313هزار جانفدایان ایران
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