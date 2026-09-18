دریافت 4 MB کد مطلب 6950374 https://mehrnews.com/x3d5Np ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵ کد مطلب 6950374 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵ تصاویری از لباس نظامی فرماندهان شهید جنگ در رزمایش جانفدایان ایران لباس نظامی فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه و چهل روزه رمضان در رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جانفدایان ایران به نمایش گذاشته شد کپی شد مطالب مرتبط رزمایش ۳۱۳هزار نفری جانفدایان؛ نماد آمادگی برای دفاع از ایران خاک ایران را به هیچکس نمیدهیم حضور رئیسجمهور در رزمایش جانفدایان ایران دعوت سپاه تهران از مردم برای حضور در اجتماع «جانفدایان ایران» تدارک ۷۰۰ ویژه برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان دزفول قدردانی مجلس خبرگان از حماسه ۲۰۰ شب ایستادگی مردم برچسبها جانفدایان ایران رزمایش رزمایش 313هزار
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