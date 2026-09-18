دریافت 4 MB
کد مطلب 6950374
  1. فیلم
  2. سیاست
۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

تصاویری از لباس نظامی فرماندهان شهید جنگ در رزمایش جان‌فدایان ایران

تصاویری از لباس نظامی فرماندهان شهید جنگ در رزمایش جان‌فدایان ایران

لباس نظامی فرماندهان شهید جنگ ۱۲ روزه و چهل روزه رمضان در رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جانفدایان ایران به نمایش گذاشته شد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید