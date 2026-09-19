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کد مطلب 6951331
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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

تمرکز پلیس راهور بر آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در مدارس

تمرکز پلیس راهور بر آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در مدارس

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بر آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در مقطع مهدکودک و ابتدایی تمرکز خواهیم کرد

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