دریافت 15 MB کد مطلب 6951331 https://mehrnews.com/x3d6bV ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰ کد مطلب 6951331 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰ تمرکز پلیس راهور بر آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در مدارس رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بر آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در مقطع مهدکودک و ابتدایی تمرکز خواهیم کرد کپی شد مطالب مرتبط کمبود ناوگان حملونقل عمومی عامل افزایش ترافیک تهران تشکیل ۱۵ تیم مشترک پلیس و تاکسیرانی برای مدیریت تردد مهرماه برخورد جدی پلیس با تخلفات حادثهساز در مهرماه حضور بانوان پلیس مقابل مدارس ابتدایی دخترانه برای اولین بار در کشور فوت نوجوان ۱۷ ساله موتورسوار در بزرگراه امام علی(ع) برچسبها پلیس راهور پلیس راهور فراجا پلیس راهور تهران بازگشایی مدارس
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