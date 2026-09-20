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کد مطلب 6952602
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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

رضایی: در جنگ بعدی ناوهای آمریکایی را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم

رضایی: در جنگ بعدی ناوهای آمریکایی را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم

رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در جنگ بعدی ناوهای آمریکایی را در هر نقطه اقیانوس هند باشند هدف قرار می‌دهیم.

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