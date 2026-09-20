دریافت 15 MB کد مطلب 6952602 https://mehrnews.com/x3d6JR ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲ کد مطلب 6952602 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲ رضایی: در جنگ بعدی ناوهای آمریکایی را در اقیانوس هند هدف قرار میدهیم رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در جنگ بعدی ناوهای آمریکایی را در هر نقطه اقیانوس هند باشند هدف قرار میدهیم. کپی شد مطالب مرتبط سرلشکر رضایی: آمریکا راهی جز پذیرش شروط ایران ندارد محاسبات ترامپ درباره ایران اشتباه بود؛ برای جنگ سرنوشتساز آمادهایم برچسبها اقیانوس هند محسن رضایی ناو آمریکایی
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