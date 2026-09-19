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کد مطلب 6951601
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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

چگونه حسین پدران به دام سربازان گمنام امام زمان(عج) افتاد؟

چگونه حسین پدران به دام سربازان گمنام امام زمان(عج) افتاد؟

جاسوسی که موساد به او وعده حمایت داده بود، اما پس از پایان مأموریتش او را رها کرد.

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    نظرات

    • احمد شکیبا IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      9 0
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      سلام علیکم در این مواقع است که انسان به پاکی شهدا ومخصوصا شهدای کربلا غبطه میخورد وبه انسان‌هایی که برای پول از ناموس، مال وجان هموطنان خود می‌گذرند افسوس میخورد و دردی جانکاه وجودش را میگیرد
    • محسن IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
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      خدا لعنتت کنه . خدا رو شکر گیر افتادی و به اعمالت رسیدگی شد و به مجازات رسیدی
    • IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
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      لعنت الله علیه
    • ناشناس IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
      0 0
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      خدارو هزار مرتبه شکر 🫠
    • سعید US ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      1 0
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      هر کس دین ندارد خود را میفروشد هر کس شرف ندارد دیگران را هر کس هر‌دو‌ را ندارد وطن را

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