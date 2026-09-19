به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیبیاس، مجموعهای شامل دهها سند درباره یک برنامه نظامی منتشر شده که در آن موضوعاتی همچون پیشرانههای «وارپ» (Warp Drive)، کرمچالهها و آسیبهای جسمانی ناشی از برخوردهای احتمالی با فضاپیماهای ناشناس بررسی شده است.
این مجموعه شامل ۷۱ فایل است؛ ۶۷ فایل از سوی وزارت دفاع آمریکا و چهار فایل نیز از سوی نهادهای محلی مجری قانون در ایالت کلرادو منتشر شدهاند. این اسناد شامل ۵۵ فایل PDF و ۱۵ فایل ویدیویی و یک فایل صوتی هستند، بخش قابلتوجهی از آنها همچنان دارای قسمتهای سانسور شده است. تاریخ اسناد منتشر شده نیز از سال ۱۹۵۲ تا ۲۰۲۵ را دربرمیگیرد.
در میان این اسناد، موارد مرتبط با طرحی محرمانه با عنوان «برنامه کاربردهای سامانه تسلیحاتی هوافضای پیشرفته» (AAWSAP) از اهمیت بیشتری برخوردارند. آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا این برنامه را در سال ۲۰۰۸ با هدف بررسی تهدیدهای مختلف در حوزه هوافضا و فناوریهای احتمالی آینده راهاندازی کرد و اجرای آن در سال ۲۰۱۲ پایان یافت.
مجموعه منتشرشده همچنین شامل ۳۷ «سند مرجع اطلاعات دفاعی» (DIRD) است که در چارچوب AAWSAP تهیه شدهاند. این اسناد موضوعاتی از جمله پیشرانههای وارپ، کرمچالهها، ضدجاذبه، نیروی محرکه مبتنی بر جرم منفی و فناوریهای مرتبط با پوشش نامرئی را بررسی میکنند.
هرچند هر ۳۷ سند از سالها قبل در دسترس عموم قرار داشتهاند و برخی از آنها از طریق درخواستهای مبتنی بر قانون آزادی اطلاعات (FOIA) منتشر شدهاند، نسخههای جدید حاوی جزئیاتی است که آژانس اطلاعات دفاعی پیشتر از انتشار آنها خودداری کرده بود؛ از جمله نام برخی دفاتر آژانس که در تهیه این اسناد نقش داشتهاند.
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