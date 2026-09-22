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کد مطلب 6955396
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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

ترامپ خطاب به پوتین: جنگ را تمام کنید

ترامپ خطاب به پوتین: جنگ را تمام کنید

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی خطاب به ولادیمیر پوتین خواستار پایان جنگ شد.

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