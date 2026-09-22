دریافت 5 MB کد مطلب 6955396 https://mehrnews.com/x3d7SS ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵ کد مطلب 6955396 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵ ترامپ خطاب به پوتین: جنگ را تمام کنید رئیسجمهور آمریکا در پیامی خطاب به ولادیمیر پوتین خواستار پایان جنگ شد. کپی شد مطالب مرتبط ترامپ به حضور خبرنگاران سیانان در سازمان ملل اعتراض کرد ترامپ: پوتین جنگ را تمام کند؛ سیانان نباید در سازمان ملل باشد ترامپ: همه کشورها از دیوان کیفری بینالمللی خارج شوند ممدانی: نتانیاهو باید در نیویورک بازداشت شود حرکت اعتراضی دیپلماتهای کوبا هنگام سخنرانی ترامپ در سازمان ملل برچسبها دونالد ترامپ ولادیمیر پوتین جنگ
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