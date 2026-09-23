دریافت 4 MB کد مطلب 6956006 https://mehrnews.com/x3d88k ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶ کد مطلب 6956006 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶ ظفرقندی: آینده ایران با همت دانشآموزان رقم میخورد وزیر بهداشت با تأکید بر نقش مدارس در ایجاد نشاط و امید گفت: آینده ایران با همت و تلاش دانشآموزان ساخته میشود. کپی شد مطالب مرتبط حضور وزیر بهداشت و معاون وزیر آموزشوپرورش در مدرسه آسیبدیده از جنگ واکنش سازمان غذا و دارو به نامه وزیر اقتصاد درباره فروش اینترنتی دارو ظفرقندی: پایهریزی سلامت کشور باید از مدارس آغاز شود برچسبها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانش آموزان آغاز سال تحصیلی
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