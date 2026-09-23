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کد مطلب 6956006
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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

ظفرقندی: آینده ایران با همت دانش‌آموزان رقم می‌خورد

ظفرقندی: آینده ایران با همت دانش‌آموزان رقم می‌خورد

وزیر بهداشت با تأکید بر نقش مدارس در ایجاد نشاط و امید گفت: آینده ایران با همت و تلاش دانش‌آموزان ساخته می‌شود.

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