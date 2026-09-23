به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت دانش‌آموزان اظهار کرد: دانش‌آموزان ما باید از ابتدا در حوزه‌های مختلف بهداشت، از جمله بهداشت دهان و دندان، بهداشت عمومی، وزن، تحرک و فعالیت کافی مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: به نظر من پایه‌ریزی سلامت کشور باید از مدارس آغاز شود و این امر نیز محقق نمی‌شود مگر اینکه بتوانیم ارتباط تنگاتنگی با آموزش و پرورش داشته باشیم؛ هم در موضوع دانش‌آموزان و هم در حوزه معلمان.

وزیر بهداشت ادامه داد: برنامه‌ای را در این زمینه در حال تنظیم داریم و مصوبه دولت را نیز دریافت کرده‌ایم تا بتوانیم معلمان را تحت پوشش قرار دهیم و غربالگری آنها را انجام دهیم تا اگر بیماری وجود دارد، در مراحل اولیه شناسایی و تشخیص داده شود.

ظفرقندی تصریح کرد: واقعیت این است که اگر مدارس ما، چه در حوزه دانش‌آموزی و چه در حوزه معلمی، سالم باشند، سلامت کشور نیز تقویت خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های تغذیه‌ای مدارس گفت: برنامه تغذیه از سال گذشته آغاز شده و امسال نیز ادامه پیدا می‌کند. به نظر من باید آموزش کافی در حوزه تغذیه نیز ارائه شود؛ دانش‌آموزان باید بدانند چه تغذیه‌هایی مضر و چه مواد غذایی مفید هستند و این موضوع نیازمند آموزش است.

وزیر بهداشت تأکید کرد: این اقدامات نیازمند همکاری مشترک میان وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش است و باید با همکاری و هماهنگی دو دستگاه دنبال شود.

وی در پایان با تبریک آغاز سال تحصیلی به والدین، معلمان و دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله آغاز سال تحصیلی مبارک باشد و بتوانیم با شکل‌گیری محیط‌هایی بانشاط در مدارس، ایران سربلند و باعزتی داشته باشیم. مدارس منبع و منشأ انرژی و نشاط هستند و امیدواریم این نشاط در سراسر کشور جاری شود و با همت دانش‌آموزان عزیز، آینده ایران را آن‌گونه که شایسته است رقم بزنیم.