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کد مطلب 6959400
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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

تصاویر جدید از حملات پهپادی به مواضع سعودی در چند جبهه

تصاویر جدید از حملات پهپادی به مواضع سعودی در چند جبهه

تصاویر جدیدی از حملات پهپادهای انتحاری به تجمع‌ها و تجهیزات منتسب به نیروهای سعودی در چندین جبهه منتشر شده است.

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