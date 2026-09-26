دریافت 158 MB کد مطلب 6959400 https://mehrnews.com/x3d9yB ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ کد مطلب 6959400 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ تصاویر جدید از حملات پهپادی به مواضع سعودی در چند جبهه تصاویر جدیدی از حملات پهپادهای انتحاری به تجمعها و تجهیزات منتسب به نیروهای سعودی در چندین جبهه منتشر شده است. کپی شد مطالب مرتبط حمله پهپادی روسیه به مرکز لجستیکی اوکراین در نیکولایف حمله پهپادی اوکراین به ترمینال نفتی روسیه در دریای سیاه پدافند ایران پنجاهمین پهپاد آمریکایی را شکار کرد پرواز پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان برچسبها عربستان سعودی حمله پهبادی تجهیزات نظامی
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