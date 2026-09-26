تصاویر جدید از حملات پهپادی به مواضع سعودی در چند جبهه

تصاویر جدیدی از حملات پهپادهای انتحاری به تجمع‌ها و تجهیزات منتسب به نیروهای سعودی در چندین جبهه منتشر شده است.