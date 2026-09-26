کد مطلب 6959060
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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

رئیس‌جمهور: رهبر انقلاب در سلامت کامل هستند

رئیس‌جمهور: رهبر انقلاب در سلامت کامل هستند

رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس آمریکا گفت: به عنوان یک پزشک، سلامت کامل رهبر انقلاب را تأیید می‌کنم و ایشان به‌راحتی هفت ساعت در جلسه حضور داشتند.

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