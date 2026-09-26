کد مطلب 6959060 https://mehrnews.com/x3d9qF ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸ کد مطلب 6959060 فیلم سیاست فیلم سیاست ۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸ رئیسجمهور: رهبر انقلاب در سلامت کامل هستند رئیسجمهور در گفتوگو با شبکه سیبیاس آمریکا گفت: به عنوان یک پزشک، سلامت کامل رهبر انقلاب را تأیید میکنم و ایشان بهراحتی هفت ساعت در جلسه حضور داشتند. کپی شد مطالب مرتبط پاسخ دریادلان، حفظ حریم آسمان پزشکیان: عجله آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز تفاهم را از بین برد تاکید رهبر شهید بر عمومی کردن فلسفه؛تولید علم دینی بدون مبنا ممکن نیست برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه ای مسعود پزشکیان
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