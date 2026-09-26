رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس آمریکا گفت: به عنوان یک پزشک، سلامت کامل رهبر انقلاب را تأیید می‌کنم و ایشان به‌راحتی هفت ساعت در جلسه حضور داشتند.