ریحانی: دشمن با اشتباه محاسباتی جنگ علیه ایران را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی ریحانی صبح دوشنبه در آیین زیارت عاشورا و در جمع مدیران حراست دستگاههای اجرایی خراسان شمالی اظهار کرد: دشمن با تصور باطل ساقط کردن نظام در آغاز انقلاب، جنگ تحمیلی را آغاز کرد و در تاریخ صد ساله، دفاع مقدس ۸ ساله اولین جنگی بود که یک وجب از خاک به دشمن داده نشد؛ چون مردم لبیکگوی امام شهید بودند و بر اساس آرمانهای خود ایستادند.
وی در ادامه افزود: امروز هم در جنگ اخیر، دشمن پس از رفتن مسیرهای مختلف در ناامنی و ترور، خودش به میدان آمد تا کار نظام را در ۳ روز تمام کند، اما دشمن به دلیل جغرافیا و اسلام ناب محمدی به جنگ ما آمده است و میداند تسلط بر ایران میتواند بر دنیا حکمرانی کند.
جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی هم در توهم اسرائیل بزرگ، ایران قوی نباید باشد، اما ایران با این وسعت جلوی به هدف رسیدن دشمن است.
ریحانی خاطرنشان کرد: آمریکا در چشمانداز قرن جدید خود در سال ۲۰۳۰ میتواند ابرقدرت باشد، قدرت نظامی روسیه و ناتو را توسعه دادند و در حوزه اقتصاد چین و در حوزه ایدئولوژیک هم ایران دشمن اصلی است و باید این سه موضوع در سه جبهه تعیین تکلیف شود.
وی افزود: دنیا به سمت اسلام گرایش پیدا میکند و استکبار به میدان جنگ ایران آمده است؛ تسلیحات نظامی ایران ورق جنگ را برگرداند و این نشان از توان بالای جوانان و دانشمندان است.
سرهنگ ریحانی در پایان گفت: دشمن با اشتباه محاسباتی جنگافروزی علیه ایران اسلامی را آغاز کرد و با توهم و خیال باطل تجزیه ایران و سقوط انقلاب اسلامی، جنگ منطقهای و بستن شریان اصلی تنگه هرمز را دنبال کرد، اما همه نیروهای مسلح و بخشی از تسلیحات نظامی ما هنوز رونمایی نشده است و دشمن در صورت حماقت دوباره نابود خواهد شد و شلیک به ناو و حضور مردم، همه برنامههای دشمن و نقشههایش را نقش بر آب کرد.
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