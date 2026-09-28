حمله عربستان به یک مدرسه در یمن برای سومین بار

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری «سبأ» در صنعا گزارش داد که هواپیماهای سعودی برای سومین بار مدرسه «الروض» را در بخش التعزیه، در شمال‌غرب تعزِ یمن، هدف قرار دادند و آنچه از مدرسه باقی مانده بود، را نیز ویران کردند.

خبرگزاری «سبأ» بامداد امروز همچنین اعلام کرد که عربستان حمله‌ دیگری را نیز با چهار موشک، به شرق شهر صعده در شمال یمن انجام داده است.

بر اساس این گزارش، حملات عربستان به یمن ادامه دارد. نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه اعلام کردند که هواپیماهای سعودی طی ۲۴ ساعت بیش از ۲۰ حمله هوایی به چند استان یمن انجام داده‌اند.

این نیروها افزودند که عربستان با جنگنده‌های «F-۱۵» که از پایگاه خمیس مشیط برخاسته بودند، ۲۶ حمله هوایی انجام داده و استان‌های تعز، جوف، مأربز، جوف، مأرب، ذمار و صعده را هدف حمله خود قرار داده اند.