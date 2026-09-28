دریافت 6 MB کد مطلب 6961307 https://mehrnews.com/x3dbmw ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸ کد مطلب 6961307 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸ پروازهای ایران به بیش از ۳۰ مقصد بینالمللی برقرار است مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: بیش از ۳۰ مقصد بینالمللی در پروازهای ایران فعال است. کپی شد مطالب مرتبط فرودگاه امام: ابلاغی برای برقراری پروازهای ایران به نجف نداریم کاشفآذر: فرودگاه امام همچنان به بیش از ۳۰ مقصد بینالمللی پرواز دارد امام جمعه اهل سنت کیش: گردشگری بخش مهمی از آینده جزیره کیش است برچسبها صنعت هوانوردی فرودگاه امام خمینی (ره) لغو پرواز
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