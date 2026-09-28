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کد مطلب 6961307
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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

پروازهای ایران به بیش از ۳۰ مقصد بین‌المللی برقرار است

پروازهای ایران به بیش از ۳۰ مقصد بین‌المللی برقرار است

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: بیش از ۳۰ مقصد بین‌المللی در پروازهای ایران فعال است.

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