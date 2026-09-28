به گزارش خبرنگار مهر، رامین کاشف‌آذر گفت: شهر فرودگاهی امام خمینی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین درگاه‌های بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی ایران، در روز جاری بیش از ۶۰ سورتی پرواز انجام داده است.

او با اشاره به تحریم‌های اعمال‌شده علیه صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور در هفته گذشته گفت: علیرغم همه تحریم‌های همه‌جانبه‌ای که دشمن در هفته گذشته نسبت به صنعت حمل‌ونقل هوایی اعمال کرده، فرودگاه امام همچنان به مسافران خدمات‌رسانی می‌کند.

به گفته مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی، در حال حاضر پروازهای این فرودگاه به بیش از ۳۰ مقصد بین‌المللی انجام می‌شود و فعالیت شبکه پروازی آن ادامه دارد.

کاشف‌آذر همچنین اعلام کرد که تنها در یک روز، بیش از ۶۰ سورتی پرواز در این فرودگاه انجام شده است؛ آماری که به گفته او نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های پروازی فرودگاه امام خمینی در شرایط فعلی است.

فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، اصلی‌ترین فرودگاه بین‌المللی کشور، بخش قابل توجهی از پروازهای خارجی را پوشش می‌دهد و از مسیرهای مهم جابه‌جایی مسافران میان ایران و مقاصد خارجی محسوب می‌شود.

اظهارات مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی در حالی مطرح شده که صنعت هوانوردی کشورمان طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری دسترسی به قطعات و تجهیزات و محدودیت‌های بین‌المللی در حوزه حمل‌ونقل هوایی مواجه بوده است.

با این حال، بر اساس اعلام کاشف‌آذر، فعالیت پروازی فرودگاه امام خمینی همچنان ادامه دارد و این فرودگاه در حال حاضر به بیش از ۳۰ مقصد بین‌المللی خدمات پروازی ارائه می‌کند.