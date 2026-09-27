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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

امام جمعه اهل سنت کیش: گردشگری بخش مهمی از آینده جزیره کیش است

امام جمعه اهل سنت کیش: گردشگری بخش مهمی از آینده جزیره کیش است

کیش-امام جمعه اهل سنت کیش گفت: گردشگری برای جزیره کیش فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه بخش مهمی از زندگی و آینده این جزیره به گردشگری وابسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یعقوب شمس عصر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی گردشگری، ضمن تبریک این روز به مدیران، هتل‌داران، بازاریان، فعالان مراکز تفریحی، بوم‌گردی و همه افرادی که به نوعی در رونق گردشگری کیش نقش دارند، اظهار کرد: وقتی گردشگر وارد کیش می‌شود، هتل‌ها، رستوران‌ها، بازارها، مراکز تفریحی، حمل‌ونقل، بوم‌گردی و بسیاری از کسب‌وکارهای دیگر نیز فعال می‌شوند و از این رونق بهره می‌برند.

وی با اشاره به تغییر شیوه سفر در جهان افزود: امروز دنیا در حال تغییر است و روش سفر نیز تغییر کرده است. مردم پیش از سفر در اینترنت جست‌وجو می‌کنند، هتل و بلیت خود را به صورت آنلاین رزرو می‌کنند، نظرات دیگران را می‌خوانند و حتی برای برنامه‌ریزی سفر از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند.

امام جمعه اهل سنت کیش ادامه داد: به همین دلیل توجه به فضای دیجیتال و هوش مصنوعی که در شعار امسال روز جهانی گردشگری نیز مورد توجه قرار گرفته، موضوع مهمی است و باید از این امکانات برای معرفی بهتر کیش استفاده کنیم.

استفاده از فناوری در کنار کیفیت خدمات و مهمان‌نوازی

شمس تصریح کرد: اگر گردشگر بتواند پیش از سفر اطلاعات مناسبی درباره جزیره کیش، هتل‌ها، مراکز تفریحی، برنامه‌ها و جاذبه‌های آن به دست آورد، زمینه برای انتخاب کیش به عنوان مقصد سفر فراهم می‌شود؛ اما نباید یک موضوع مهم را فراموش کنیم و آن رفتار خوب و مهمان‌نوازی در کنار امکانات به‌روز است.

وی گفت: ممکن است یک گردشگر با یک تبلیغ خوب به کیش بیاید، اما چیزی که باعث می‌شود دوباره بازگردد، کیفیت خدمات، برخورد مناسب، امنیت، آرامش و خاطره خوبی است که از سفر خود با آنجا به همراه می‌برد.

امام جمعه اهل سنت کیش با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری جزیره اظهار کرد: کیش ظرفیت‌های خوبی دارد؛ دریا، ساحل، طبیعت، مراکز تفریحی، بوم‌گردی، هتل‌ها، بازارهای بین‌المللی و البته مردم بومی و فعالان اقتصادی که سال‌ها برای گردشگری این جزیره زحمت کشیده‌اند.

شمس افزود: اگر همه این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار بگیرند، می‌توانیم گردشگری کیش را قوی‌تر از گذشته کنیم.

قدردانی از فعالان گردشگری و نیروهای تأمین‌کننده امنیت کیش

وی در ادامه از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران و کارکنان این سازمان، فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، هتل‌داران، بازاریان، صاحبان صنایع، بومیان، رسانه‌ها و نیروهای نظامی و انتظامی برای تلاش در مسیر رونق و آرامش جزیره قدردانی کرد.

امام جمعه اهل سنت کیش همچنین از کادر درمانی جزیره تشکر کرد و گفت: همه ما امروز می‌دانیم که کیش یکی از سالم‌ترین و امن‌ترین نقاط کشور است و در این زمینه باید از همه کسانی که برای سلامت، آرامش و امنیت جزیره تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

شمس با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری کیش خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، افزایش پروازها، توسعه فرودگاه و بندرگاه، برگزاری رویدادهای مناسب، استفاده از فناوری‌های جدید و حمایت بیشتر از بخش خصوصی، ان‌شاءالله شاهد آبادانی و رونق بیشتر کیش عزیز باشیم.

کد مطلب 6960605

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