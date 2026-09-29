دریافت 5 MB کد مطلب 6962501 https://mehrnews.com/x3dbQS ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹ کد مطلب 6962501 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹ ترامپ: جلوی شلیک موشکهای ایران به آمریکا و اروپا را گرفتم رئیسجمهور آمریکا مدعی شد: من مانع شلیک موشکهای ایران به سمت اروپا و آمریکا شدم. کپی شد مطالب مرتبط متن کامل نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مردم آمریکا ترامپ: جلوی نابودی اسرائیل و حمله موشکی به آمریکا و اروپا را گرفتم ممنوعیت واردات یک میلیارد دلار کالای کانادایی از سوی آمریکا اجرایی شد اروپا ممکن است بیشترین آسیب را از بحران گازوئیل ببیند معاون ترامپ: اگر ایران رفتار مناسبی داشته باشند، میتوانیم توافق کنیم! بررسی حقوقی اعتراف ترامپ؛ از موانع و ضمانت اجرا تا اهمیت ظرفیت رسانه برچسبها بین المللی اتحادیه اروپا اروپا موشک بالستیک دونالد ترامپ
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