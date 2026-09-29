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کد مطلب 6962501
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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

ترامپ: جلوی شلیک موشک‌های ایران به آمریکا و اروپا را گرفتم

ترامپ: جلوی شلیک موشک‌های ایران به آمریکا و اروپا را گرفتم

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: من مانع شلیک موشک‌های ایران به سمت اروپا و آمریکا شدم.

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