  1. بین الملل
  2. اروپا
۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

آژانس بین‌المللی انرژی:

اروپا ممکن است بیشترین آسیب را از بحران گازوئیل ببیند

اروپا ممکن است بیشترین آسیب را از بحران گازوئیل ببیند

مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد اروپا از جمله مناطقی است که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر کمبود گازوئیل دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه گفت اروپا در میان مناطقی قرار دارد که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر کمبودهای کنونی گازوئیل دارند و حتی ممکن است آسیب‌پذیرترین منطقه باشد.

بیرول با اشاره به وابستگی اروپا به واردات گازوئیل گفت اتحادیه اروپا به‌ویژه پیش از آغاز فصل زمستان، مقادیر زیادی از این سوخت را وارد می‌کند و مشکلات زنجیره تأمین نیز شرایط موجود را تشدید کرده است.

او همچنین به مشکلات صادرکنندگان سنتی گازوئیل از جمله روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و گفت آمریکا نیز اکنون در حال بررسی ممنوعیت صادرات گازوئیل است.

مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی در پاسخ به این پرسش که آیا این نهاد تلاش کرده است دولت دونالد ترامپ را از اعمال ممنوعیت صادرات گازوئیل منصرف کند، گفت آژانس به همه کشورهای عضو درباره اقداماتی که هم در راستای منافع آنها و هم در جهت منافع متحدان و شرکایشان باشد، مشاوره می‌دهد.

رویترز همچنین گزارش داده است که آژانس بین‌المللی انرژی بازارهای نفت، به‌ویژه بازار فرآورده‌هایی مانند گازوئیل، را از نزدیک زیر نظر دارد و در صورت نیاز، کشورهای عضو درباره احتمال آزادسازی ذخایر راهبردی نفت گفت‌وگو خواهند کرد.

کد مطلب 6962377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها