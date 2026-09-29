https://mehrnews.com/x3dc4K ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ کد مطلب 6963033 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ تجمع مردم چرام در دویست و سیزدهمین شب اقتدار چرام- تجمع مردم چرام در دویست و سیزدهمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 68 MB کد مطلب 6963033 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما