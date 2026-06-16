محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با آغاز ماه محرم، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و هیئت‌های مذهبی کهگیلویه و بویراحمد، میزبان عزادارانی خواهند بود که در دهه نخست محرم، با حضور در آیین‌های سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا (ع) ابراز می‌کنند.

در کنار آیین‌های سنتی عزاداری، برنامه‌های فرهنگی، معرفتی و تبیینی متعددی نیز برای اقشار مختلف مردم پیش‌بینی شده است.

همایش جهانی شیرخوارگان حسینی؛ نخستین اجتماع بزرگ محرم

همایش جهانی شیرخوارگان حسینی به عنوان نخستین برنامه شاخص محرم، روز جمعه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح به صورت همزمان در بیش از ۶۰ نقطه شهری و روستایی استان برگزار می‌شود.

این آیین معنوی در یاسوج مصلی امام خمینی (ره)، دهدشت، مصلی امام خمینی (ره)، دوگنبدان حسینیه اعظم شهر، لیکک مصلی نماز جمعه، سی‌سخت، مسجد صاحب‌الزمان (عج)، چرام حسینیه مرکزی شهر، لنده مصلی نماز جمعه، باشت مسجد جامع شهر و مارگون مسجد جامع ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد.

«احلی من‌العسل»؛ تجدید میثاق نوجوانان با حضرت قاسم (ع)

سوگواره «احلی من‌العسل» همزمان با ششم ماه محرم در سراسر استان برگزار می‌شود و نوجوانان حسینی با الگوگیری از حضرت قاسم بن‌الحسن (ع)، با آرمان‌های عاشورا تجدید پیمان خواهند کرد.

این مراسم در یاسوج، مصلی امام خمینی (ره)، ساعت ۹ صبح دهدشت، سالن اجتماعات آموزش و پرورش، ساعت ۹:۳۰ صبح دوگنبدان مصلی نماز جمعه، ساعت ۹ صبح لیکک مسجد جامع شهر، ساعت ۹ صبح سی‌سخت سالن آموزش و پرورش، ساعت ۱۰ صبح چرام حسینیه مرکزی شهر، ساعت ۹ صبح لنده مصلی نماز جمعه، ساعت ۹ صبح باشت مسجد جامع شهر و در مارگون مسجد جامع شهر، ساعت ۹ صبح برگزار می شود.

اجرای سرودهای دانش‌آموزی، روایت زندگی حضرت قاسم (ع)، سخنرانی‌های معرفتی و قرائت عهدنامه نوجوان حسینی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه خواهد بود.

تجمع بزرگ عاشورایی؛ اجتماع بزرگ عزاداران حسینی

تجمع بزرگ عاشورایی در مراکز شهرستان‌های استان، صبح روز عاشورا از ساعت ۹ آغاز شده و تا اقامه نماز ظهر عاشورا ادامه خواهد داشت.

این مراسم در یاسوج، مصلی امام خمینی (ره)، دهدشت مسیر میدان مرکزی شهر تا مصلی امام خمینی (ره)، دوگنبدان میدان امام حسین (ع)، لیکک خیابان اصلی منتهی به مصلی نماز جمعه، چرام میدان شهدای گمنام، سی‌سخت میدان امام حسین (ع)، باشت میدان مرکزی شهر، لنده مصلی نماز جمعه و مارگون مسجد جامع شهر برگزار می‌شود.

دسته‌روی‌های سنتی؛ میراث عزاداری مردم استان

آیین دسته‌روی‌های سنتی و سینه‌زنی هیئت‌های مذهبی در روزهای تاسوعا و عاشورا از ساعت ۸ صبح تا پیش از نماز ظهر در شهرستان‌های مختلف استان برگزار می شود.

در یاسوج، هیئت‌های مذهبی از نقاط مختلف شهر به سمت مصلی امام خمینی (ره) حرکت خواهند کرد، در دهدشت، دسته‌های عزاداری از محلات قدیمی شهر به سمت مسجد جامع به راه خواهند افتاد و در دوگنبدان نیز هیئت‌ها از حسینیه‌های سطح شهر به میدان امام حسین (ع) حرکت می‌کنند.

در لیکک، مسیر دسته‌های عزاداری به سمت مصلی نماز جمعه خواهد بود و در سی‌سخت نیز عزاداران از مساجد محلات به سمت میدان مرکزی شهر حرکت خواهند کرد، در شهرستان‌های چرام، لنده، باشت و مارگون نیز دسته‌روی‌ها طبق برنامه اعلامی هیئت‌های مذهبی هر شهرستان برگزار می‌شود.

شام غریبان؛ روایت غربت اهل بیت (ع)

مراسم شام غریبان، شامگاه عاشورا از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در مساجد، حسینیه‌ها و تکایای سراسر استان برگزار خواهد شد.

این مراسم در مصلی‌ها، مساجد جامع، حسینیه‌های مرکزی و هیئت‌های شاخص شهرستان‌های یاسوج، دهدشت، دوگنبدان، لیکک، سی‌سخت، چرام، لنده، باشت و مارگون برگزار می‌شود و عزاداران با روشن کردن شمع، مرثیه‌سرایی و قرائت زیارت عاشورا، یاد مظلومیت اهل بیت (ع) را گرامی می‌دارند.

حرکت نمادین کاروان اهل بیت (ع)، روضه‌خوانی و سوگواری جمعی از دیگر بخش‌های این مراسم خواهد بود.

برنامه‌های ویژه بانوان؛ تبیین نقش زنان در نهضت عاشورا

ویژه‌برنامه‌های بانوان در دهه نخست محرم، همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در هیئت‌ها و حسینیه‌های بانوان سراسر استان برگزار می‌شود.

در این برنامه‌ها که در حسینیه‌های بانوان، مساجد شاخص و مراکز فرهنگی شهرستان‌ها برگزار خواهد شد، موضوعاتی همچون تبیین نقش زنان در نهضت عاشورا، جلسات روضه و سوگواری، نشست‌های تربیتی ویژه مادران، محافل قرآنی و پویش‌های کمک مؤمنانه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نوجوانان و جوانان؛ محور برنامه‌های فرهنگی محرم ۱۴۰۵

برنامه‌های ویژه نوجوانان و جوانان نیز در دهه نخست محرم با هدف ترویج فرهنگ عاشورا و تقویت هویت دینی نسل جدید برگزار می‌شود.

در یاسوج، هیئت نوجوانان عاشورایی هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در حسینیه ثارالله برگزار می‌شود. همچنین پویش رسانه‌ای «نسل حسینی» در طول دهه نخست محرم در کانون‌های فرهنگی مساجد شهر اجرا خواهد شد.

در دهدشت، نشست‌های بصیرتی جوانان هر شب از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ در مسجد جامع و محافل انس با قرآن ویژه نوجوانان هر روز ساعت ۱۷ در هیئت‌های مذهبی منتخب برگزار می‌شود.

در دوگنبدان، محفل «جوانان رهروان زینب (س)» هر شب از ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ در حسینیه اعظم شهر برگزار و پویش «نذر خدمت جوانان» نیز در طول دهه نخست محرم اجرا می‌شود.

در لیکک، کارگاه‌های مهارت‌های زندگی با الگوی عاشورا از روز چهارم تا هشتم محرم، ساعت ۱۷ در کانون‌های فرهنگی مساجد برگزار خواهد شد.

در سی‌سخت، برنامه «شب‌های روایت عاشورایی» هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در مسجد جامع شهر برگزار می‌شود.

در چرام، پاتوق‌های گفت‌وگوی جوانان هر شب ساعت ۱۹ در مساجد سطح شهر برپا خواهد شد.

در لنده، محافل جوانان حسینی هر شب ساعت ۲۰ در مساجد شاخص شهرستان برگزار می‌شود.

در باشت، نشست‌های معرفتی ویژه جوانان هر شب ساعت ۱۸:۳۰ در هیئت‌های مذهبی شهرستان پیش‌بینی شده است.

در مارگون نیز محافل انس با نهج‌البلاغه و عاشورا هر روز ساعت ۱۷:۳۰ در کانون‌های فرهنگی مساجد برگزار خواهد شد.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد هزار و ۳۰۰ هیئت مذهبی و خانگی برای برگزاری آیین‌های محرم ۱۴۰۵ در استان برنامه ریزی های لازم را انجام داده اند.

محرم در کهگیلویه و بویراحمد، تنها موسم سوگواری نیست، بلکه نمایش وحدت، همدلی و دلبستگی مردمانی است که عشق به امام حسین (ع) را در تار و پود فرهنگ خود جای داده‌اند و با حضور پرشور در آیین‌های عزاداری، پیام آزادگی و ظلم‌ستیزی عاشورا را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.