۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع)

خبرگزاری مهر، گروه استانها: محرم که از راه میرسد، نبض شهرها و روستاهای کهگیلویه و بویراحمد با نوای «یا حسین (ع)» میتپد، از مساجد کوچک روستایی گرفته تا اجتماعات عظیم مردمی در مرکز استان، همه آماده میشوند تا ارادت دیرینه خود به مکتب عاشورا را به نمایش بگذارند.
ماه محرم در کهگیلویه و بویراحمد تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ بلکه رویدادی اجتماعی و فرهنگی است که اقشار مختلف مردم را حول محور محبت اهلبیت (ع) گرد هم میآورد.
امسال نیز با آغاز دهه نخست محرم، هیئتهای مذهبی در جایجای استان فعالیت خود را آغاز کردهاند تا آیینهای سوگواری سید و سالار شهیدان را برگزار کنند.
در این رابطه مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر از فعالیت گسترده هیئتهای مذهبی در استان خبر داد و گفت: بیش از هزار هیئت مذهبی دارای مجوز در استان فعال هستند که با احتساب هیئتهای خانگی، این تعداد به حدود هزار و ۳۰۰ هیئت میرسد.
حجتالاسلام سید رضا افتخاری با بیان اینکه هیئتها از مهمترین پایگاههای مردمی برای انتقال مفاهیم دینی هستند، افزود: برنامههای عزاداری در شهرها، روستاها و محلات مختلف استان برگزار میشود و شامل سخنرانیهای مذهبی، مرثیهسرایی، سینهزنی، برنامههای فرهنگی و نشستهای معرفتی است.
وی با اشاره به اینکه هر هیئت متناسب با شرایط منطقه خود زمانبندی خاصی دارد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از برنامههای محرم با مشارکت و همراهی مردم اجرا میشود و همین موضوع، سرمایه اجتماعی ارزشمندی را در استان شکل داده است.
اجتماع بزرگ هیئتها در مرکز استان
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در این باره گفت: این مراسم هر شب از ساعت ۲۱:۳۰ آغاز و هیئتهای مذهبی پس از برگزاری برنامههای محلهای و مساجد، در این اجتماع باشکوه حضور پیدا میکنند.
وی افزود: محلات مختلف یاسوج از جمله سرابتاوه، مادوان و بلهزار نیز برنامههای مستقل عزاداری خود را برگزار خواهند کرد.
خبر خوب برای عزاداران یاسوج
همزمان با فرارسیدن ماه محرم، استان کهگیلویه و بویراحمد با آمادگی گسترده هیئتهای مذهبی، مساجد و حسینیهها، مهیای برگزاری باشکوه آیینهای عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شده است.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی ادارهکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، در محرم امسال حدود یکهزار و ۳۰۰ هیئت مذهبی و خانگی در سراسر استان فعالیت خواهند داشت که این تعداد نسبت به حدود یکهزار هیئت فعال در سال گذشته، رشد حدود ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
همچنین حدود ۶۰ هیئت ویژه نوجوانان در نقاط مختلف استان برنامههای فرهنگی و مذهبی خود را اجرا خواهند کرد، بیشترین تمرکز هیئتهای مذهبی در شهرهای یاسوج، دهدشت، گچساران، لیکک و سیسخت گزارش شده است.
در مرکز استان نیز برنامههای متنوعی برای عزاداران حسینی تدارک دیده شده است. بر این اساس، مراسم هیئت جوانان حسینی یاسوج از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۲ شب همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) یاسوج برگزار میشود. در این مراسم، آیتالله حسینی و استاد هدایتخواه به ایراد سخنرانی پرداخته و برادران خلفی، رضایی، جمالفرد، فتحی و ارسلانپور به مرثیهسرایی خواهند پرداخت.
همچنین مراسم عزاداری دهه اول و دوم محرم در مسجد صاحبالزمان (عج) روستای کریمآباد یاسوج از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۱ شب و از ساعت ۲۲ با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین احترامیان و مداحی حاج محمد مرادی، کربلایی بنیامین بهرامی و کربلایی سبحان باقری برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، بیشتر مساجد و هیئتهای شاخص شهر یاسوج مراسم عزاداری خود را پس از اذان مغرب و عشا آغاز میکنند. حسینیه ثارالله یاسوج هر شب از ساعت ۲۱ و مساجد صاحبالزمان (عج) دولتآباد، امام صادق (ع)، سیدالشهدا (ع)، قبا، امام علی (ع) و امام حسن عسکری (ع) هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ میزبان عزاداران حسینی خواهند بود.
همچنین اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در خیابان جمهوری اسلامی یاسوج طبق برنامه رسمی، هر شب از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ برگزار میشود تا عزاداران پس از حضور در مراسم محلهها و مساجد، در این آیین باشکوه شهری نیز شرکت کنند.
در دیگر شهرستانهای استان نیز هیئتهای شاخص آماده میزبانی از عاشقان اهلبیت (ع) هستند. بر این اساس، هیئت فاطمیون دهدشت و هیئت رزمندگان اسلام گچساران هر شب از ساعت ۲۱، هیئت حضرت علیاکبر (ع) لیکک، هیئت انصارالحسین (ع) سیسخت، هیئت امام حسین (ع) لنده و هیئت حضرت زینب (س) مارگون از ساعت ۲۰:۳۰ و هیئت عاشقان ثارالله چرام و هیئت جوانان بنیهاشم باشت از ساعت ۲۱ مراسم عزاداری خود را برگزار خواهند کرد.
افزایش شمار هیئتهای مذهبی و برگزاری منظم مراسم عزاداری در نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد، نویدبخش محرمی پرشور، مردمی و سرشار از معنویت در این استان است؛ فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی، ترویج فرهنگ عاشورایی و تجدید عهد با آرمانهای نهضت حسینی است.
شیرخوارگان حسینی؛ تجلی پیوند نسلها با عاشورا
همزمان با برگزاری مراسم عزاداری، آیین جهانی شیرخوارگان حسینی نیز در سراسر استان برگزار خواهد شد؛ مراسمی که در سالهای اخیر به یکی از برنامههای شاخص محرم تبدیل شده است.
مسئول اجرایی مجمع جهانی حضرت علیاصغر (ع) کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: همایش جهانی شیرخوارگان حسینی روز جمعه ۲۹ خردادماه رأس ساعت ۸ صبح به صورت همزمان در مصلاها، مساجد و حسینیههای سراسر استان برگزار میشود.
نیما فولادی افزود: مادران با پوشاندن لباسهای سبز و سفید به نوزادان خود، ارادتشان را به حضرت علیاصغر (ع)، کوچکترین شهید واقعه عاشورا، ابراز میکنند.
وی با تأکید بر نقش مادران در انتقال فرهنگ عاشورا به نسلهای آینده، اظهار کرد: این همایش فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای حسینی و نمایش وحدت و همدلی خانوادههای دلباخته اهلبیت (ع) است.
محرم؛ مدرسه همبستگی اجتماعی
آنچه محرم را در کهگیلویه و بویراحمد متمایز میکند، تنها گستردگی مراسمها نیست؛ بلکه مشارکت داوطلبانه مردم در برگزاری آیینها، پذیرایی از عزاداران و حفظ سنتهای دیرینه مذهبی است.
هیئتهای مذهبی در استان علاوه بر نقش آیینی، به کانونهایی برای تقویت همبستگی اجتماعی و انتقال ارزشهای دینی تبدیل شدهاند. حضور نوجوانان و جوانان در کنار پیشکسوتان، فعالیت بانوان در بخشهای مختلف مراسم و مشارکت خانوادهها در برنامههایی همچون همایش شیرخوارگان حسینی، نشاندهنده استمرار فرهنگ عاشورا در بستر جامعه است.
محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد با حضور پرشور مردم، فعالیت هزاران هیئت مذهبی و برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی، بار دیگر جلوهای از عشق و ارادت مردم این دیار به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش خواهد گذاشت، عشقی که نسل به نسل منتقل شده و همچنان پرچم آن در جایجای استان برافراشته است.
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