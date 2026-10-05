کیفیت مواد اولیه داخلی، تولید کیف ایرانی را به چالش کشیده است

محمدجواد آشتیانی، تولیدکننده کیف و کوله‌پشتی نبان، با اشاره به چالش‌های تولید در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه تولید، تهیه مواد اولیه و گرانی آن‌هاست. به‌عنوان مثال، آستر وارداتی و خارجی از کشور چین وارد می‌شود و با توجه به شرایط فعلی دلار و قیمت ارز، استفاده از این مواد اولیه واقعاً به‌صرفه نیست. افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید باعث شده که تولید کردن در شرایط فعلی دیگر مانند گذشته صرفه اقتصادی نداشته باشد.

آشتیانی، با اشاره به کیفیت پایین برخی مواد اولیه داخلی افزود: تولید برخی مواد اولیه مانند آستر در داخل کشور هم انجام می‌شود، اما این تولید از نظر کیفیت هنوز خیلی ضعیف است و مشتری از کیفیت آن رضایت کامل ندارد. ما سعی کردیم تا حد امکان از محصولات و مواد اولیه ایرانی استفاده کنیم، اما کیفیت مواد اولیه و همچنین شرایط بازار روی این موضوع تأثیر می‌گذارد و انتخاب مواد اولیه مناسب را برای تولیدکننده سخت می‌کند.

این تولیدکننده، کیفیت مناسب را شرط استفاده از مواد اولیه داخلی دانست و بیان کرد: پارچه‌های روی کار کیف و کوله‌پشتی‌ها که استفاده می‌کنیم کاملاً ایرانی و از تولیدات داخل هستند. ایران در صنعت نساجی کارهای مثبتی انجام داده و برخی تولیدات این بخش کیفیت قابل قبولی دارند. اگر تولیدات داخلی از کیفیت مناسبی برخوردار باشند، ما هم ترجیح می‌دهیم از کار ایرانی استفاده کنیم تا محصول نهایی تا حد امکان کاملاً ایرانی باشد و وابستگی کمتری به مواد اولیه خارجی داشته باشیم.

او، با اشاره به گرانی برخی مواد اولیه داخلی گفت: از طرف دیگر، قیمت برخی مواد اولیه ایرانی نیز زیاد است. البته باید توجه داشت که آن صنایع هم برای تأمین برخی اقلام مورد نیاز خود به واردات از کشورهای دیگر وابسته هستند و همین وابستگی در نهایت روی قیمت تمام‌شده مواد اولیه تأثیر می‌گذارد. بنابراین حتی زمانی که تولیدکننده بخواهد از مواد اولیه داخلی استفاده کند، باز هم با افزایش قیمت مواجه می‌شود و این مسئله هزینه تولید را بالا می‌برد.

آشتیانی، به تاثیرات نوسان قیمت‌ها بر تغییر شغل تولیدکننده‌ها اشاره و بیان کرد: نوسانات قیمت مواد اولیه تولید، کار را به جایی رسانده که برخی تولیدکنندگان به سمت شغل‌های دیگر رفتند؛ چون برای تولیدکننده دیگر صرفه اقتصادی ندارد که در شرایط فعلی تولید کند. وقتی هزینه مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، ادامه فعالیت برای تولیدکننده سخت‌تر می‌شود و برخی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را وارد فعالیت‌های دیگری کنند.

این تولیدکننده، به کاهش تولید در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال تولید ما خیلی ضعیف بود. به خاطر جنگ، به خاطر امنیت فکری مردم و اینکه مشخص نبود مدارس برگزار می‌شود یا نمی‌شود، شرایط متفاوت بود. مردم نمی‌دانستند چه اتفاقی قرار است بیفتد و همین موضوع روی بازار و تصمیم خانواده‌ها برای خرید تأثیر گذاشت.

او افزود: برخی خانواده‌ها این‌طور بودند که حتی اگر مدارس برگزار شوند یا نشوند، کیف‌های بچه‌هایشان از پارسال نو مانده است؛ چراکه به دلیل شرایط جنگی، استفاده نشده بودند. بنابراین امسال هم شرایط بازار مانند سال‌های گذشته نبود و تولیدکننده با وضعیت متفاوتی روبه‌رو شد. مجموعه این عوامل، از گرانی مواد اولیه گرفته تا کاهش تقاضا و شرایط نامشخص بازار، باعث شده است تولید در شرایط فعلی با مشکلات بیشتری همراه باشد.