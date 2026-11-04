زهرا مداحی، تولیدکننده کوله‌پشتی «آسیاکوه»، با اشاره به چالش‌های موجود در تولید در پی شرایط ناشی از جنگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: امسال میزان تولیدات ما کاهش پیدا نکرده، اما تعداد مشتریانمان به‌شدت کم شده است؛ به‌طوری‌که میزان مشتریان ما نسبت به گذشته از ۱۰۰ درصد به حدود ۲۰ درصد رسیده است. این شرایط مشکلات زیادی برای کسب‌وکار و زندگی ما ایجاد کرده است.

مداحی افزود: در پی وقوع جنگ، قراردادهای بسیار خوبی که با مشتریان داشتیم، لغو شد؛ زیرا امکان ارسال و تحویل سفارش‌ها را نداشتیم و مشتریان نیز قراردادهای خود را کنسل کردند. امسال همچنین تعدادی از مشتریان خوب ما از استان‌های خوزستان و هرمزگان قراردادهایی با ما داشتند که به دلیل شرایط جنگی و اتفاقات پیش‌آمده، این قراردادها نیز لغو شد.

این تولیدکننده، با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها بیان کرد: تهیه مواد اولیه، به‌ویژه پارچه، برای ما بسیار دشوار شده است. با توجه به شرایط تحریم، قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای و متأثر از نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، مواد اولیه به‌سرعت کمیاب می‌شوند و حتی برخی فروشندگان نیز از عرضه اجناس خودداری می‌کنند.

او ادامه داد: در یکی دو روز اخیر به دنبال تهیه نوع خاصی از پارچه بودیم، اما نتوانستیم آن را پیدا کنیم. بسیاری از فروشندگان بازار منتظر مشخص شدن قیمت دلار تا روزهای شنبه و یکشنبه هستند و تا آن زمان خریدوفروش مواد اولیه را متوقف کردند. این وضعیت روند تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت تولیدکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند.

مداحی، با تأکید بر استفاده از مواد اولیه ایرانی گفت: تمام مواد اولیه مورد استفاده ما ایرانی است؛ از پارچه و زیپ گرفته تا سایر ملزومات تولید. ما تلاش کردیم با تکیه بر تولید داخل فعالیت کنیم و حتی بخشی از محصولات اقتصادی خود را با پارچه‌های کاملاً ایرانی تولید کردیم.

این تولیدکننده، با اشاره به تلاش مجموعه برای ثابت نگه داشتن قیمت محصولات گفت: ما حدود ۳۰ سال است که در حوزه تولید فعالیت می‌کنیم و در این مدت تجربه‌های زیادی به دست آوردیم. به‌خوبی می‌دانیم مردم با چه سطح قیمتی توانایی خرید دارند و به همین دلیل تلاش کردیم افزایش هزینه‌های تولید را تا حد امکان به قیمت نهایی محصولات منتقل نکنیم.

او ادامه داد: با وجود افزایش قیمت دلار و هزینه پارچه و سایر مواد اولیه، نه‌تنها قیمت محصولاتمان را افزایش ندادیم، بلکه در مقایسه با سال گذشته آن را نیز کاهش دادیم تا مردم امکان خرید داشته باشند. با این حال، همچنان بسیاری از خانواده‌ها توانایی خرید ندارند و برخی افراد با شرمندگی از غرفه خارج می‌شوند.

مداحی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان داخلی گفت: ما سال‌ها برای تولید تلاش کردیم و با وجود تمام مشکلات، همچنان سعی داریم محصولات ایرانی باکیفیت و متناسب با توان خرید مردم عرضه کنیم. انتظار داریم واقعا از تولید ملی حمایت شود.