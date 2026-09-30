دریافت 2 MB کد مطلب 6963800 https://mehrnews.com/x3dcpp ۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸ کد مطلب 6963800 فیلم ورزش فیلم ورزش ۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸ دور افتخار میرزازاده با پرچم کشورمان بعد از کسب طلا دور افتخار میرزازاده با پرچم کشورمان بعد از کسب طلا را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط رکوردی برای میرزازاده ؛ اولین فرنگی کار با ۲ طلای بازیهای آسیایی رنگرز: میرزازاده پرافتخارترین کشتیگیر است؛ از مردم عذرخواهی میکنم دور افتخار سنگین وزن طلایی کشتی فرنگی با پرچم ایران+ فیلم میرزازاده طلایی شد؛ نخستین طلای کشتی فرنگی ایران در ناگویا برچسبها امین میرزازاده ایران بازی های آسیایی 2026 ناگویا
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