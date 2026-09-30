میرزازاده طلایی شد؛ نخستین طلای کشتی فرنگی ایران در ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، در یازدهمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امین میرزازاده کشتی‌گیر فرنگی ایران در وزن ۱۳۰ کیلوگرم در مرحله فینال با رافائل سیتسواشویلی از ازبکستان کشتی گرفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر یک به سود میرزازاده به پایان رسید. او اولین مدال طلای کشتی فرنگی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را به دست آورد. میرزازاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم، با نتیجه ۷ بر صفر مورات بوتویف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در نیمه نهایی با نتیجه یک بر یک مقابل منگ از چین به پیروزی رسید.

پیش از این محمدجواد رضایی در وزن ۶۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم دیگر نمایندگان کشتی فرنگی ایران بودند که هر دو با شکست مقابل حریفان خود از دور رقابت‌ها کنار رفتند. فرخی در شرایطی مقابل شمیل اوژایف حریف قزاقستانی خود شکست خورد که او کمتر از یک ماه دیگر در وزن ۸۲ کیلوگرم نماینده کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی خواهد بود.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

* امین میرزازاده( کشتی فرنگی)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

ادامه دارد...