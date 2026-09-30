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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

رکوردی برای میرزازاده ؛ اولین فرنگی کار با ۲ طلای بازی‌های آسیایی

رکوردی برای میرزازاده ؛ اولین فرنگی کار با ۲ طلای بازی‌های آسیایی

امین میرزازاده با کسب طلای بازی های اسیایی ناگویا، عنوان اولین فرنگی کار ایران با دو طلای این بازی ها در اختیار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امین میرزازاده ملی‌پوش سنگین وزن کشتی فرنگی ایران با شکست رقبایی از کشورهای قرقیزستان و چین به فینال دسته ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی راه پیدا کرد.

ملی‌پوش سنگین وزن کشتی فرنگی ایران موفق شد در دیدار فینال کشتی گیر ازبکستانی را از پیش رو بردارد و صاحب مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شود.

میرزازاده با کسب این مدال طلا به یک رکورد ویژه در تاریخ ورزش ایران در بازی‌های آسیایی دست پیدا کرد.

فرنگی‌کار سنگین‌وزن ایران که در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو نیز صاحب مدال طلا شده بود، با کسب دومین مدال طلای خود در این بازی‌ها ، تاریخ ساز شد. میرزازاده اولین فرنگی‌کار ایرانی است که موفق شده دو مدال طلای بازی‌های آسیایی را در کارنامه خود ثبت کند.

کد مطلب 6963762

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