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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

حسین دهقانی رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی بوشهر شد

حسین دهقانی رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی بوشهر شد

بوشهر-  مجمع انتخاباتی هیئت انجمن‌های ورزشی استان بوشهر با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار و حسین دهقانی با کسب اکثریت آرای مأخوذه به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت انجمن‌های ورزشی استان بوشهر با هدف انتخاب رئیس این هیئت برگزار شد و حسین دهقانی با جلب اعتماد اعضای مجمع و کسب اکثریت آرای مأخوذه، مسئولیت ریاست هیئت انجمن‌های ورزشی استان بوشهر را بر عهده گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در این مجمع اظهار داشت: هیئت انجمن‌های ورزشی با فعالیت ۲۰ انجمن جایگاه برجسته‌ای در هیئت‌های ورزشی استان دارد و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، این مسیر در حوزه استعدادپروری و قهرمانی شکوفا شود.

موسی کشتکار با تأکید بر حمایت همه‌جانبه اداره‌کل ورزش و جوانان از این هیئت افزود: هیئت انجمن‌های ورزشی از جمله هیئت‌هایی است که در بعد آموزش و استعدادپروری باید تلاش ویژه‌ای انجام شود.

کشتکار خطاب به رئیس منتخب هیئت تصریح کرد: برنامه‌های ارائه‌شده از سوی رئیس جدید هیئت در بازه‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و عملکرد وی پس از شش ماه پایش خواهد شد.

وی تقویت زیرساخت‌های اقتصادی هیئت را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های مهم برای توسعه پایدار این رشته، جذب حامیان مالی و تقویت پشتوانه اقتصادی فعالیت‌های هیئت است تا شاهد استقلال مالی و اجرای برنامه‌ها بدون دغدغه باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر بر ضرورت فراگیر شدن هیئت انجمن‌های ورزشی در سراسر استان تأکید کرد و گفت: فعال کردن هیئت‌های شهرستانی، برگزاری مستمر کلاس‌های آموزشی برای داوران و مربیان و اجرای برنامه‌های استعدادیابی از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار جدی هیئت جدید قرار گیرد.

وی اضافه کرد: از سوی وزارت ورزش و جوانان سه مؤلفه مهم برای ادارات ورزش و جوانان استان‌های کشور در نظر گرفته شده که شامل حضور در مسابقات آسیایی، جهانی و کسب سهمیه المپیک است.

وی اضافه کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر در ۱۲ رشته قهرمانی با برگزاری استعدادیابی بین ورزشکاران مستعد این مسیر را آغاز کرده است.

کد مطلب 6963943

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