به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت انجمن‌های ورزشی استان بوشهر با هدف انتخاب رئیس این هیئت برگزار شد و حسین دهقانی با جلب اعتماد اعضای مجمع و کسب اکثریت آرای مأخوذه، مسئولیت ریاست هیئت انجمن‌های ورزشی استان بوشهر را بر عهده گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در این مجمع اظهار داشت: هیئت انجمن‌های ورزشی با فعالیت ۲۰ انجمن جایگاه برجسته‌ای در هیئت‌های ورزشی استان دارد و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، این مسیر در حوزه استعدادپروری و قهرمانی شکوفا شود.

موسی کشتکار با تأکید بر حمایت همه‌جانبه اداره‌کل ورزش و جوانان از این هیئت افزود: هیئت انجمن‌های ورزشی از جمله هیئت‌هایی است که در بعد آموزش و استعدادپروری باید تلاش ویژه‌ای انجام شود.

کشتکار خطاب به رئیس منتخب هیئت تصریح کرد: برنامه‌های ارائه‌شده از سوی رئیس جدید هیئت در بازه‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و عملکرد وی پس از شش ماه پایش خواهد شد.

وی تقویت زیرساخت‌های اقتصادی هیئت را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های مهم برای توسعه پایدار این رشته، جذب حامیان مالی و تقویت پشتوانه اقتصادی فعالیت‌های هیئت است تا شاهد استقلال مالی و اجرای برنامه‌ها بدون دغدغه باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر بر ضرورت فراگیر شدن هیئت انجمن‌های ورزشی در سراسر استان تأکید کرد و گفت: فعال کردن هیئت‌های شهرستانی، برگزاری مستمر کلاس‌های آموزشی برای داوران و مربیان و اجرای برنامه‌های استعدادیابی از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار جدی هیئت جدید قرار گیرد.

وی اضافه کرد: از سوی وزارت ورزش و جوانان سه مؤلفه مهم برای ادارات ورزش و جوانان استان‌های کشور در نظر گرفته شده که شامل حضور در مسابقات آسیایی، جهانی و کسب سهمیه المپیک است.

وی اضافه کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر در ۱۲ رشته قهرمانی با برگزاری استعدادیابی بین ورزشکاران مستعد این مسیر را آغاز کرده است.