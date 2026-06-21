رئیس هیئت جودو و دفاع شخصی استان بوشهر انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت جودو و دفاع شخصی استان بوشهر با حضور رئیس فدراسیون جودو و دفاع شخصی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار شد و در پایان، پرویز مرشد با کسب اکثریت آرا، سکان هدایت این هیات را بر عهده گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در این مجمع با اشاره به پیشینه ارزشمند جودو در استان، بر ضرورت بازگرداندن این رشته به جایگاه شایسته خود تأکید کرد و گفت: جودو از رشته‌های مورد توجه در برنامه‌های توسعه‌ای ورزش استان است و اداره‌کل ورزش و جوانان از ارتقای سطح کیفی و فنی آن حمایت می‌کند.

موسی کشتکار همچنین بر ارزیابی مستمر برنامه‌های رئیس جدید هیات، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، جذب حامیان مالی و ایجاد پشتوانه‌ای پایدار برای توسعه این رشته تأکید کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، توسعه جودو در سراسر استان را ضرورتی انکارناپذیر دانست و افزود: فعال‌سازی هیات‌های شهرستانی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای داوران و مربیان و بهره‌گیری از ظرفیت آموزش و پرورش در حوزه استعدادیابی باید در اولویت برنامه‌های هیات قرار گیرد.

برنامه‌ریزی برای میزبانی استان بوشهر از اردوی تیم ملی جودو بزرگسالان

رئیس فدراسیون جودو و دفاع شخصی نیز با اشاره به تعیین تکلیف هیات جودو استان پس از وقفه‌ای طولانی، انتخاب رئیس جدید را گامی مهم در مسیر احیای این رشته عنوان کرد و گفت: رئیس جدید هیات باید با تشکیل تیمی منسجم، برای ارتقای جایگاه جودو در استان تلاش کند.

وی از برنامه‌ریزی برای میزبانی استان بوشهر از اردوی تیم ملی جودو بزرگسالان با حضور مربی خارجی خبر داد و بر فعال‌سازی هیات‌های شهرستانی، توسعه آموزش‌های تخصصی و گسترش استعدادیابی تأکید کرد.

رئیس فدراسیون جودو و دفاع شخصی همچنین با اشاره به موفقیت‌های اخیر جودوی کشور، رشد چشمگیر حضور بانوان در این رشته را از مهم‌ترین دستاوردهای سال‌های اخیر برشمرد.

در پایان این مجمع، رئیس فدراسیون جودو و دفاع شخصی از مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر به‌پاس حمایت و اهتمام در مسیر توسعه این رشته ورزشی تجلیل کرد.