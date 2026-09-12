  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد بوشهر انتخاب شد

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد بوشهر انتخاب شد

بوشهر- مجمع انتخاباتی هیئت بولینگ و بیلیارد استان بوشهربرگزار و علیرضا باستان با کسب اکثریت آرای مأخوذه به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت بولینگ و بیلیارد استان بوشهر با هدف انتخاب رئیس جدید این هیئت برگزار شد و علیرضا باستان با جلب اعتماد اعضای مجمع و کسب اکثریت آرای مأخوذه، مسئولیت ریاست هیئت بولینگ و بیلیارد استان بوشهر را بر عهده گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر عصر شنبه در این مجمع اظهار کرد: هیئت بولینگ و بیلیارد استان بوشهر در گذشته در سطح کشور و در حوزه قهرمان‌پروری جایگاه برجسته‌ای داشته است و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، این مسیر موفقیت دوباره احیا شود.

وی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه اداره‌کل ورزش و جوانان از این رشته ورزشی افزود: هیئت بولینگ و بیلیارد از جمله رشته‌هایی است که در بعد آموزش و استعدادپروری باید تلاش ویژه‌ای انجام شود.

کشتکار خطاب به رئیس منتخب هیئت تصریح کرد: برنامه‌های ارائه‌شده از سوی رئیس جدید هیئت در بازه‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و عملکرد وی پس از شش ماه پایش خواهد شد.

وی تقویت زیرساخت‌های اقتصادی هیئت را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های مهم برای توسعه پایدار این رشته، جذب حامیان مالی و تقویت پشتوانه اقتصادی فعالیت‌های هیئت است تا شاهد استقلال مالی و اجرای برنامه‌ها بدون دغدغه باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر بر ضرورت فراگیر شدن بولینگ و بیلیارد در سراسر استان تأکید کرد و گفت: فعال کردن هیئت‌های شهرستانی، برگزاری مستمر کلاس‌های آموزشی برای داوران و مربیان و اجرای برنامه‌های استعدادیابی از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار جدی هیئت جدید قرار گیرد.

دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد نیز در این مجمع از حمایت‌های مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در راستای ترویج و توسعه این رشته ورزشی قدردانی کرد و گفت: یکی از برنامه‌های مهم و محوری فدراسیون، استعدادیابی با کمک هیئت‌های ورزشی در سراسر کشور است.

برنامه‌های راهبردی فدراسیون، توسعه این رشته

علیرضا سلطانیان، استان بوشهر را یکی از استان‌های هدف فدراسیون برشمرد و افزود: این هیئت ورزشکاران مستعدی در رشته‌های پاکت بیلیارد و اسنوکر در سطح کشور دارد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های راهبردی فدراسیون، توسعه این رشته در استان‌های مستعد کشور است که این مهم با مشارکت هیئت‌های استانی انجام خواهد شد.

سلطانیان یادآور شد: آموزش رکن اساسی پیشرفت هیئت‌های استانی در سطح کشور است که امسال با اعزام مربیان، دوره‌های ارتقای مربیگری و داوری در این رشته در سطح کشور مهیا خواهد شد.

وی در پایان گفت: مهم‌ترین رویداد فدراسیون هم‌اکنون لیگ برتر بیلیارد باشگاه‌های کشور با حضور ۳۵ تیم در شیراز در حال برگزاری است و پس از آن نیز در آذرماه امسال تیم ملی بیلیارد در مسابقات داخل سالن آسیایی در کشور عربستان حضور خواهد یافت.

کد مطلب 6945182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها