رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد بوشهر انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت بولینگ و بیلیارد استان بوشهر با هدف انتخاب رئیس جدید این هیئت برگزار شد و علیرضا باستان با جلب اعتماد اعضای مجمع و کسب اکثریت آرای مأخوذه، مسئولیت ریاست هیئت بولینگ و بیلیارد استان بوشهر را بر عهده گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر عصر شنبه در این مجمع اظهار کرد: هیئت بولینگ و بیلیارد استان بوشهر در گذشته در سطح کشور و در حوزه قهرمان‌پروری جایگاه برجسته‌ای داشته است و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، این مسیر موفقیت دوباره احیا شود.

وی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه اداره‌کل ورزش و جوانان از این رشته ورزشی افزود: هیئت بولینگ و بیلیارد از جمله رشته‌هایی است که در بعد آموزش و استعدادپروری باید تلاش ویژه‌ای انجام شود.

کشتکار خطاب به رئیس منتخب هیئت تصریح کرد: برنامه‌های ارائه‌شده از سوی رئیس جدید هیئت در بازه‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و عملکرد وی پس از شش ماه پایش خواهد شد.

وی تقویت زیرساخت‌های اقتصادی هیئت را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های مهم برای توسعه پایدار این رشته، جذب حامیان مالی و تقویت پشتوانه اقتصادی فعالیت‌های هیئت است تا شاهد استقلال مالی و اجرای برنامه‌ها بدون دغدغه باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر بر ضرورت فراگیر شدن بولینگ و بیلیارد در سراسر استان تأکید کرد و گفت: فعال کردن هیئت‌های شهرستانی، برگزاری مستمر کلاس‌های آموزشی برای داوران و مربیان و اجرای برنامه‌های استعدادیابی از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار جدی هیئت جدید قرار گیرد.

دبیر فدراسیون بولینگ و بیلیارد نیز در این مجمع از حمایت‌های مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در راستای ترویج و توسعه این رشته ورزشی قدردانی کرد و گفت: یکی از برنامه‌های مهم و محوری فدراسیون، استعدادیابی با کمک هیئت‌های ورزشی در سراسر کشور است.

برنامه‌های راهبردی فدراسیون، توسعه این رشته

علیرضا سلطانیان، استان بوشهر را یکی از استان‌های هدف فدراسیون برشمرد و افزود: این هیئت ورزشکاران مستعدی در رشته‌های پاکت بیلیارد و اسنوکر در سطح کشور دارد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های راهبردی فدراسیون، توسعه این رشته در استان‌های مستعد کشور است که این مهم با مشارکت هیئت‌های استانی انجام خواهد شد.

سلطانیان یادآور شد: آموزش رکن اساسی پیشرفت هیئت‌های استانی در سطح کشور است که امسال با اعزام مربیان، دوره‌های ارتقای مربیگری و داوری در این رشته در سطح کشور مهیا خواهد شد.

وی در پایان گفت: مهم‌ترین رویداد فدراسیون هم‌اکنون لیگ برتر بیلیارد باشگاه‌های کشور با حضور ۳۵ تیم در شیراز در حال برگزاری است و پس از آن نیز در آذرماه امسال تیم ملی بیلیارد در مسابقات داخل سالن آسیایی در کشور عربستان حضور خواهد یافت.